Van der Poel y Lotte Kopecky se llevan el Tour de Flandes

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) se ha impuesto en el Tour de Flandes de 2022, el número 17 para el navarro del Movistar Team Imanol Erviti; sin duda un hito increíble. En la prueba femenina la ganadora ha sido la ciclista Lotte Kopecky (Team SD Worx).

El neerlandés ha conquistado este domingo su segundo Tour de Flandes después de reinar en la 106ª edición de la prueba, tras 272,5 kilómetros entre Amberes y Oudenaarde (Bélgica) en los que se batió mano a mano con el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), que cedió en los últimos metros y se quedó fuera del podio.

De esta manera, el nieto del mítico Raymond Poulidor se coronó en la clásica de las clásicas para resarcirse del segundo puesto del año pasado y tomar el testigo del danés Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl Team), a su vez sucesor en el trono de la prueba del holandés, ganador por primera vez en 2020.

Sin el belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), positivo por coronavirus, en la línea de salida de la 'Reina de la primavera', los corredores se lanzaron a conquistar el exigente recorrido de 18 'muros' y siete tramos adoquinados que caracteriza al segundo 'monumento' del año.

Pronto se formó una fuga de una decena de corredores, y el grupo quedó roto a falta de algo menos de 100 kilómetros para meta. Fue en la subida al Oude Kwaremont donde Pogacar trató de asestar un golpe mortal a la cita, dejando atrás al pelotón para tratar de cazar a los fugados, el británico Fred Wright (Bahrain Victorious) y el neerlandés Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers).

Solo Van der Poel y el francés Valentin Madouas (Groupama-FDJ) respondieron al ataque del ganador del Tour de Francia, formando un quinteto que se rompió de manera definitiva en el último ascenso al Oude Kwaremont, momento en el que Pogacar se fue con Van der Poel a su rueda.

Trató de dejarlo atrás en el Paterberg, pero el holandés resistió. La tensión y la lucha les mantuvieron tan ocupados que no se percataron de que tanto Dylan Van Baarle como Valentin Madouas llegaban por detrás, y consiguieron cazarles a falta de cien metros.

Van der Poel se libró, pero Pogacar se quedó a las puertas del podio, cuarto, en su estreno en la clásica de las clásicas.

CLASIFICACIÓN MASCULINA



1. VAN DER POEL Mathieu (Alpecin-Fenix) 6:18:30

2. VAN BAARLE Dylan (INEOS Grenadiers) 0:00

3. MADOUAS Valentin (Groupama - FDJ) 0:00

4. POGACAR Tadej (UAE Team Emirates) 0:00

5. KÜNG Stefan (Groupama - FDJ) 0:02

6. TEUNS Dylan (Bahrain - Victorious) 0:02

7. WRIGHT Fred (Bahrain - Victorious) 0:11

8. PEDERSEN Mads (Trek - Segafredo) 0:48

9. LAPORTE Christophe (Jumbo-Visma) 0:48

10. KRISTOFF Alexander (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) 0:48

La clásica femeina para Kopecky



La belga Lotte Kopecky (SD Worx) ha sido la vencedora de la 19 edición del Tour de Flandes que se ha disputado con salida y llegada en Ourdennarde y un recorrido de 158.6 km, tras superar en un esprint entre 3 a la neerlandesa del Movistar Annemiek Van Vleuten, que era la defensora del título.



CLASIFICACIÓN FEMENINA

1. KOPECKY Lotte (Team SD Worx)

2. VAN VLEUTEN Annemiek (Movistar Team) 0:00

3. VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal (Team SD Worx) 0:00

4. SIERRA Arlenis (Movistar Team) 0:00

5. REUSSER Marlen (Team SD Worx) 0:00

6. LUDWIG Cecilie( Uttrup FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) 0:00

7. BROWN Grace (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) 0:00

8. NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon//SRAM Racing) 0:00

9. CHAPMAN Brodie FDJ (Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) 0:00

10. BASTIANELLI Marta (UAE Team ADQ) 0:00

