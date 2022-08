Ciclismo 19 de agosto 11 de septiembre Landa: "No llego en forma, pero espero que la gente se ilusione conmigo" I. G. | EITB MEDIA Publicado: 18/08/2022 20:18 (UTC+2) Última actualización: 18/08/2022 20:19 (UTC+2) El ciclista alavés del Bahrain Victorious se centrará en intentar ganar alguna etapa. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Mikel Landa. Imagen de archivo: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Landa: "Ez naiz sasoian iristen, baina espero dut jendeak ilusioa izatea"

Mikel Landa (Bahrain Victorious) ha admitido que no llega en las mejores condiciones de forma a la Vuelta que comienza este viernes en Utrecht, lo que le impedirá luchar por la general, centrándose en intentar ganar alguna etapa.

"Me gustaría estar competitivo, pero esta vez no llego en la misma forma que otras veces o en otras carreras. No vengo a luchar por la general, es una pena no estar un poco mejor, pero de todas las maneras lo daré todo esté como esté. Ya veremos si puedo buscar la general o triunfos parciales. Espero que siga la gente ilusionada conmigo", ha declarado el ciclista alavés.

Landa, quien no gana una etapa en la Vuelta desde aquel triunfo "especial" en Andorra en 2015, espera volver a alzar los brazos, y si es posible, en las jornadas de la primera semana en la CAV.