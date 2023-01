Ciclismo Busca equipo Nairo Quintana no tiene intención de retirarse: "Soy un corredor honesto, y siempre lo he sido" EITB MEDIA Publicado: 25/01/2023 17:08 (UTC+1) Última actualización: 25/01/2023 17:41 (UTC+1) En una rueda de prensa, el ciclista colombiano, descalificado del pasado Tour de Francia por un positivo en tramadol, ha ratificado que sigue buscando un equipo para competir en las carreras más importantes, si bien tiene delante "una muralla" que lo dificulta. Escuchar la página Escuchar la página

Nairo Quintana, en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles. Foto: EFE.

El ciclista colombiano Nairo Quintana ha negado este miércoles las "especulaciones" sobre su posible retirada, después de ser descalificado del pasado Tour de Francia por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por un positivo en tramadol, y ha asegurado que es, y "siempre" ha sido, un corredor "honesto", por lo que seguirá "hasta que el cuerpo y la mente resistan". En una rueda de prensa ofrecida en Bogotá (Colombia), Quintana ha anunciado que está a la espera de conseguir un equipo para continuar compitiendo en las carreras más importantes del mundo, aunque ha admitido que hay un "ambiente enrarecido" y que tiene delante una "muralla" que le dificulta lograr su objetivo.

"Tengo muchos nervios. Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad. La vida de un ciclista, sin importar si es líder, gregario o miembro de un equipo 'World Tour', es símbolo de lucha. Somos luchadores, y todos, sin importar nuestros logros, hemos dedicado gran parte de nuestra existencia a luchar contra la adversidad. Yo no soy la excepción; me considero un luchador", ha dicho Quintana.

El corredor, de 32 años y ganador de la Vuelta a España de 2016 y del Giro de Italia de 2014, ha agradecido el apoyo de su familia, de sus compañeros y de sus entrenadores: "Estoy en muy buena forma para seguir, no me rindo y sigo hacia delante. Voy a seguir batallando por competir y continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan. Soy un corredor honesto, siempre lo he sido. En mis más de 260 controles antidoping en los últimos diez años, no he tenido problemas. Desde que soy profesional he respetado las reglas y competido con integridad, honrando el juego limpio", ha destacado, vehemente, Quintana, que se halla en un momento de "incertidumbre".

Quintana aún no tiene equipo para volver a la competición, pero ha insistido en que sigue preparándose para "dar lo mejor en la carretera". El ciclista fue declarado culpable de haber infringido el Reglamento Médico de la UCI por una presencia de la sustancia tramadol en competición, cuando competía en el equipo Arkéa Samsic, y fue sancionado con la descalificación del Tour de Francia 2022, en el que acabó sexto en la general y fue segundo en la etapa con final en el Granon.