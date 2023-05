El danés Kragh Andersen gana con autoridad la Eschborn-Frankfurt

Euskaraz irakurri: Kragh Andersen danimarkarrak nagusitasunez irabazi du Eschborn-Frankfurt lasterketa

El ciclista danés Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) conquistó este lunes la 60ª edición de la Eschborn-Frankfurt, disputada entre estas dos localidades sobre un recorrido de 203,8 kilómetros, al imponerse al esprint, desde la fuga, con autoridad.

Kragh Andersen, ganador de dos etapas en el Tour de Francia 2020, logró su primera victoria con los colores del Alpecin-Deceuninck y lo hizo con maestría y mucha potencia, atacando desde lejos y dejando sentados al resto de compañeros de aventura.

El danés, de 28 años, entró liderando al grupo de 10 unidades en una curva clave y ya no dio margen a que nadie le superara, ni el austriaco Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), segundo, el italiano Alessandro Fedeli (Q36.5 Pro), tercero.

Otros rivales de entidad, como el suizo Marc Hirschi (UAE Team Emirates) o el italiano Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty), cuarto y quinto respectivamente, también lograron meterse en la fuga buena del día.

