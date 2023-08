Ciclismo Renovación Mikel Iturria renueva con el Euskaltel-Euskadi para la temporada de 2024 EITB MEDIA Publicado: 10/08/2023 11:37 (UTC+2) Última actualización: 10/08/2023 11:41 (UTC+2) El ciclista de Urnieta, de 31 años, cumplirá, de esta manera, cinco temporadas con el equipo vasco: "Esta renovación significa mucho para mí", ha dicho Iturria. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Mikel Iturria, en imagen de archivo. Foto: Euskaltel-Euskadi. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Mikel Iturriak Euskaltel-Euskadirekin berritu du, 2024ko denboraldirako

Mikel Iturria ha renovado su contrato con el Euskaltel-Euskadi para la temporada de 2024, según ha informado este jueves el equipo vasco. El ciclista de Urnieta, de 31 años, cumplirá, de esta manera, cinco temporadas con la formación naranja: "Esta renovación significa mucho para mí", ha dicho, tras confirmarse la noticia, Iturria.

Iturria, en este contexto, "seguirá siendo una de las referencias del equipo en las competiciones más importantes del calendario internacional", apunta el Euskaltel-Euskadi. El corredor guipuzcoano está disputando, desde este miércoles, la Vuelta a Portugal, en la que su compañero Txomin Juaristi obtuvo, en la primera etapa, la segunda posición, tras el portugués Rafael Reis. Iturria ha vuelto a la competición recientemente, en la Clásica de Ordizia y en la Clásica de San Sebastián, ya recuperado de la caída que sufrió en la pasada Vuelta a Asturias, en abril.

Iturria, recuerda su equipo, corrió tres temporadas en la Fundación Euskadi (en 2013 y 2014, en la formación continental, y en 2015 como amateur), y lleva en el Euskaltel-Euskadi desde 2020. En su palmarés, destaca la victoria de etapa que obtuvo, en la Vuelta a España de 2019, en Urdax, cuando pertenecía al equipo Euskadi Basque Country-Murias.

"Esta renovación significa mucho para mí. Vengo de un periodo largo de enfermedades y la última lesión. Que el equipo, sin apenas competir este año, me haya renovado me transmite mucha confianza, y me llena de energía para lo que queda de temporada, para intentar dar el máximo y lograr buenos resultados. Estoy muy contento", ha señalado Iturria, en tanto que el responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, Jorge Azanza, ha valorado así la continuidad del guipuzcoano "Mikel es otro pilar del equipo, como Bizkarra. Iturria ha pasado momentos delicados de salud en los últimos años, pero, como pudimos ver en la Clásica de San Sebastián, cuando está bien, tiene oficio y nivel como pocos en el equipo, y es un ciclista seguro de sí mismo".