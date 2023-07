Ciclismo Fichaje Nicolás Alustiza da el salto al pelotón profesional con el Euskaltel-Euskadi Agencias | EITB Media Publicado: 12/07/2023 18:37 (UTC+2) Última actualización: 12/07/2023 18:37 (UTC+2) El ciclista de Zumarraga (Gipuzkoa) tiene 20 años y tras finalizar su etapa en el Laboral Kutxa ha firmado un contrato por dos temporadas con el conjunto naranja. Escuchar la página Escuchar la página

El corredor de Gipuzkoa Nicolás Alustiza dará el salto al pelotón profesional la próxima temporada con el Euskaltel-Euskadi desde el Laboral Kutxa, el equipo sub'23 de formación sustentado por la Fundación Euskadi.

Alustiza, de 20 años y formado en el Goierri TE, ha firmado con la escuadra naranja por dos años, 2024 y 2025, y se suma así a sus compañeros Iker Mintegi y Unai Zubeldia anunciados en las últimas semanas como novedades en el Euskaltel-Euskadi del próximo año.

Tras un 2022 en el que estuvo lastrado por una fractura de clavícula el ciclista de Zumarraga ha sumado cuatro victorias esta temporada, la última el pasado domingo en Antzuola tras las que logró en Durana (abril), Iturmendi (mayo) y Segura (junio).

"Este fichaje es sinónimo de constancia y trabajo. Y firmar dos años por el equipo de casa es todo un sueño. Me defino como un escalador. Me gusta mucho subir y me defiendo en los grupos reducidos", destaca Alustiza en declaraciones difundidas por el Euskaltel-Euskadi.