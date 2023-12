Ciclismo Máxima categoría internacional La UCI no otorga licencia WorldTour al Laboral Kutxa, que seguirá siendo equipo de categoría Continental EITB MEDIA Publicado: 12/12/2023 17:37 (UTC+1) Última actualización: 12/12/2023 17:42 (UTC+1) El máximo organismo del ciclismo ha tomado la decisión "aplicando criterios deportivos": "Los éxitos", señala la formación vasca, "llegan cuando crees firmemente en eso que haces, y nuestro sueño continúa". Euskaltel-Euskadi, Caja Rural y Kern Pharma también mantienen su licencia ProTeam. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Imagen de archivo de un entrenamiento del Laboral Kutxa. Foto: EITB Media. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: UCIk ez dio WorldTour lizentzia eman Laboral Kutxari, eta taldeak Continental maila izaten jarraituko du

La Unión Ciclista Internacional (UCI) no ha otorgado licencia UCI Women's WorldTour para las temporadas de 2024 y 2025 al equipo Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, según ha anunciado este martes la formación vasca que, de esta manera, seguirá manteniendo su licencia UCI Women's Continental Team. El máximo organismo del ciclismo internacional, tal y como ha precisado el Laboral Kutxa, ha tomado la decisión "aplicando criterios deportivos": "Los éxitos llegan cuando crees firmemente en eso que haces, y nuestro sueño continúa", ha señalado el conjunto vasco en la red social X. En el pelotón masculino, Euskaltel-Euskadi, Caja Rural y Kern Pharma también mantienen su licencia UCI ProTeam, para la temporada de 2024.

En este contexto, el Laboral Kutxa había solicitado a la UCI ser incluido en la relación de equipos WorldTour, es decir, en la máxima categoría del ciclismo internacional, pero la UCI, que ha otorgado 15 licencias de esa primera división, no ha atendido su petición: "El año que viene, no seremos equipo WorldTour", ha anunciado el Laboral Kutxa, "pero no será porque no lo hemos intentado ni porque no hayamos demostrado a la UCI que estamos preparadas para ello", ha destacado.

La UCI, en su comunicado, ha explicado que las licencias otorgadas tendrán vigencia para las dos próximas temporadas, en tanto que las que adjudique dentro de dos años serán para un periodo de tres campañas.

En cuanto al pelotón masculino, los tres equipos profesionales de Euskal Herria, el Euskaltel-Euskadi, el Caja Rural-Seguros RGA y el Kern Pharma, continuarán en 2024 con su licencia UCI ProTeam, es decir, la correspondiente a la segunda división del ciclismo internacional.