Ciclismo A través de Flandes Matteo Jorgenson gana la A través de Flandes, en la que Van Aert y Pedersen han sufrido una caída EITB MEDIA Publicado: 27/03/2024 17:53 (UTC+1) Última actualización: 27/03/2024 18:01 (UTC+1) El ciclista del Visma Lease a Bike ha logrado su segundo triunfo de la temporada, tras adjudicarse la París-Niza. Su compañero Wout van Aert y Mads Pedersen (Lidl-Trek), entre otros, han tenido que abandonar la carrera, y su participación en la Vuelta a Flandes queda pendiente de confirmación. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Matteo Jorgenson, en el pódium, tras ganar la A través de Flandes. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Matteo Jorgensonek Flandrian Zehar lasterketa irabazi du; Van Aertek eta Pedersenek erorikoa izan dute

El ciclista estadounidense del equipo Visma Lease a Bike Matteo Jorgenson ha ganado, este miércoles, la carrera A través de Flandes de 2024, en Bélgica, de categoría UCI World Tour, y ha sumado, de esta forma, su segunda victoria de la temporada, tras la que logró, hace tres semanas, en la París-Niza. Jorgenson ha sido el mejor en una prueba en la que dos de los grandes favoritos al triunfo, su compañero Wout van Aert y Mads Pedersen (Lidl-Trek), han sufrido, junto a otros corredores, una caída, que les ha impedido finalizar la carrera y que pone en duda la participación de ambos ciclistas en la Vuelta a Flandes, prevista para este domingo, día 31.

Jorgenson, que se encuentra en un gran momento de forma, ha atacado a siete kilómetros de la llegada, que estaba situada en Waregem, y ha obtenido el triunfo en solitario, con Jonas Abrahamsen (Uno-X), Stefan Kung (Groupama), Tiesj Benoot (Visma) y Dries De Bondt (Decathlon) a 29 segundos.

La caída que ha afectado, entre otros corredores, a Van Aert y Pedersen, se ha registrado a 67 kilómetros del final de la carrera. Oier Lazkano (Movistar), segundo en la A través de Flandes de 2023, no ha tenido opciones de estar entre los primeros clasificados, ya que no ha podido colarse en el grupo de once hombres que se ha jugado la victoria en el tramo decisivo de la jornada. El corredor gasteiztarra ha entrado en el puesto 47º, a 3:48 de Jorgenson.

De esta forma, Jorgenson sucede en el palmarés a su compañero Christophe Laporte, vencedor el año pasado, y suma un nuevo triunfo de prestigio, en la 78ª edición de la A través de Flandes.

Clasificación de la A través de Flandes de 2024

1 - JORGENSON Matteo (Visma) 4:07:44

2 - ABRAHAMSEN Jonas (Uno-X) + 0:29

3 - KÜNG Stefan (Groupama) m. t.

4 - BENOOT Tiesj (Visma) m. t.

5 - DE BONDT Dries (Decathlon) m. t.

6 - TARLING Joshua (INEOS) + 0:44

7 - MILAN Jonathan (Lidl) + 1:47

8 - VALGREN Michael (EF Education) m. t.

9 - NORSGAARD Mathias (Movistar) m. t.

10 - GACHIGNARD Thomas (TotalEnergies) m. t.