Wout van Aert se fractura una clavícula y varias costillas en la A Través de Flandes

Euskaraz irakurri: Wout van Aertek lepauztai bat eta saihets-hezur batzuk ditu hautsita, Flandrian Zehar proban erorikoa izanda

El ciclista belga del equipo Visma Lease a Bike Wout van Aert se ha fracturado la clavícula derecha y varias costillas, este miércoles, en la carrera A través de Flandes, tal y como ha confirmado la escuadra a la que pertenece. De esta forma, Van Aert, ha precisado el Visma, no va a poder disputar este domingo, 31 de marzo, el Tour de Flandes, ni la París-Roubaix del domingo 7 de abril, ni la Amstel Gold Race del domingo 14 de abril.

El ciclista belga ha sufrido una caída en la A través de Flandes, a 67 kilómetros de la meta (en la que ha sido vencedor su compañero Matteo Jorgenson); en ese punto, Van Aert ha pasado por encima de un canalón en la carretera, su bici ha temblado, ha caído de inmediato, y se ha registrado una caída masiva.

"En el hospital, le han diagnosticado una fractura de clavícula y de varias costillas. No está claro cuánto tiempo llevará su recuperación. Definitivamente, se perderá el Tour de Flandes, la París-Roubaix y la Amstel Gold Race", ha señalado el Visma, en un mensaje en X.

Update Wout van Aert:



Unfortunately, Wout van Aert suffered several fractures in the crash at Dwars door Vlaanderen today.



A broken collarbone and several broken ribs were diagnosed in hospital. It is unclear how long his recovery will take. He will definitely miss the Tour…