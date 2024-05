Vingegaard se vuelve a subir a la bicicleta: "Haré todo lo que pueda para disputar el Tour en plena forma"

Euskaraz irakurri: Vingegaard bizikletara igo da berriro: "Neure onena emango dut, Tourrean sasoi betean izateko"

El ciclista danés del equipo Visma Lease a Bike Jonas Vingegaard se ha vuelto a subir a la bicicleta, este martes, un mes y tres días después de la grave caída que sufrió, el pasado 4 de abril, en la cuarta etapa de la Itzulia Basque Country de 2024. Tal y como ha anunciado el propio Vingegaard, en un vídeo del equipo neerlandés, no descarta correr el Tour de Francia, que comienza el próximo 29 de junio: "Por supuesto que espero estar en la salida, pero tenemos que esperar, y ver cómo está mi condición y cómo va mi rehabilitación. Haré todo lo que pueda para disputar el Tour en plena forma", ha asegurado el ganador del Tour de 2022 y de 2023.

"Es agradable poder volver a andar en bicicleta con normalidad. Por primera vez, afuera. Es fantástico poder volver a entrenar fuera de casa. Ya estoy deseando dar los siguientes pasos en mi rehabilitación", ha señalado Vingegaard.

El corredor del Visma, en la Itzulia, se rompió varias costillas y la clavícula y, además, sufrió un colapso pulmonar y un hematoma, a causa de la caída en la que se vio involucrado, en el descenso del puerto de Olaeta.

