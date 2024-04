Vingegaard, operado con éxito de fractura de clavícula

Euskaraz irakurri: Vingegaardi lepauztaieko haustura osatzeko ebakuntza egin diote

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ha sido operado "con éxito" este martes de la fractura de clavícula que sufrió el pasado jueves en la cuarta etapa de la Itzulia, según confirma el equipo, quien a la vez no precisa sobre el tiempo estimado de recuperación.

"Jonas Vingegaard fue operado con éxito de la clavícula. Se recuperará en las próximas semanas, pero aún no está claro cuánto tiempo llevará su rehabilitación", comenta el Visma en sus redes.

