Ciclismo Fichaje Paula Ostiz, nuevo fichaje del Movistar Team Agencias | EITB Media Publicado: 13/09/2024 12:40 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2024 13:27 (UTC+2) La reciente campeona de Europa de contrarreloj juvenil se incorporará a las filas del Movistar en agosto de 2025. Paula Ostiz, campeona de Europa de contrarreloj. Foto: @RFECiclismo

La campeona de Europa de la prueba de contrarreloj juvenil Paula Ostiz ha fichado por el equipo español Movistar Team, al que se incorporará en agosto 2025 y con el que tendrá contrato hasta el año 2028, procedente del Cafés Baqué.

"La experiencia con el equipo en la concentración de enero en Jávea fue muy buena. Me trataron muy bien, pude ver cómo era el equipo desde dentro y la actitud de las compañeras me gustó mucho. He mantenido el contacto todo el año con Sebastián (Unzué) y la 'nave', y todo han sido facilidades. Al ser un equipo de casa me siento más arropada", señaló la navarra este viernes en declaraciones difundidas por el equipo.

Con apenas 17 años, ha conseguido un gran palmarés en 2024 que incluye el triunfo en la general del Watersley Challenge, una de las pruebas por etapas más prestigiosas del calendario junior, además de adjudicarse los dos títulos de campeona de España (CRI y línea) el pasado mes de julio en Avilés