05/05/2021 20:10 Giro de Italia 2021 'Ez da Giro', en ETB1 Participa en la iniciativa 'Zaleen erreleboa' EITB MEDIA El programa 'Ez da Giro' ha preparado una sección para que los aficionados envíen sus vídeos. Los participantes podrán ganar material de Etxeondo y pases VIP para la Clásica de San Sebastián.

EITB quiere fomentar la participación de los aficionados en el programa Ez da Giro! de ETB1 a través de una nueva sección denominada Zaleen erreleboa. En este nuevo apartado se tendrán en cuenta las aportaciones de los aficionados, los vídeos creados, grabados y enviados por ellos mismos. Pueden ser vídeos selfie grabados animando a algún ciclista, haciendo un pronóstico, contando sus experiencias con el propio Giro o en el ciclismo en general, o vídeos más elaborados mostrando el trabajo que realiza alguna asociación o resumiendo las salidas de alguna "grupeta".



Los vídeos deben grabarse en horizontal y no pueden durar más de un minuto. Cada día se emitirá uno de los vídeos enviados al final del programa Ez da Giro! y el resto se irán colgando en el apartado especial que tendrá el Giro de eitb.eus para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos.



Para agradecer la aportación de los aficionados, los aficionados que envíen sus vídeos participarán en el sorteo diario de un maillot un culote de Etxeondo.



Además, al final del Giro se sortearán entre todos los participantes dos acreditaciones VIP para seguir in situ las dos clásicas de San Sebastián (la femenina y la masculina) desde un coche de invitados de la organización.



Entre las condiciones para tomar parte, es importante recordar que no pueden aparecer personas menores de 14 años y que se descartarán los vídeos que revelen conductas vejatorias o despectivas.



El envío de vídeos se podrá realizar a partir del 8 de mayo a través del formulario que se pondrá en marcha en los próximos días. Anímate y participa.



En marcha el concurso anual



Junto con esta nueva iniciativa, como cada año, habrá otro concurso para responder a las preguntas que se planteen dentro del programa Ez da Giro!



Por lo tanto, este año los aficionados al ciclismo tendrán dos opciones para ganar los premios que se sortearán durante el Giro: por un lado, enviando sus vídeos y, por otro, respondiendo a las preguntas que se planteen en el concurso.