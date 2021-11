El Giro presenta sus cinco etapas al esprint

El Giro de Italia 2022, que empezará el 6 de mayo desde Budapest (Hungría), contará con cinco etapas con 'volata' prevista y marcadas en rojo para los equipos de los esprinters, con recorridos de diversa índole pero pensados para esas llegadas masivas salvo que prosperen las fugas.

Después de presentar el 3 de noviembre la 'Grande Partenza', la gran salida desde Budapest y con tres etapas en Hungría, el Giro ha presentado las cinco etapas en las que tienen previsión de que se solventen con un esprint. Kaposvar - Balatonfüred de 201 kilómetros es una buena ocasión para el primer espint en tierras húngaras,

La segunda de ellas será entre Palmi y Scalea, sobre 192 kilómetros y con un perfil ondulado que cuenta con un puerto de cuarta categoría en Razza casi al inicio de la etapa. Será un final rápido y algo peligroso si el grupo llega compacto.

Otra de las etapas rápidas será la que saldrá de Santarcangelo di Romagna y llegará a Reggio Emilia tras 201 kilómetros. Una etapa totalmente llana, y opuesta a la de Sanremo-Cuneo con sus 1.450 metros de desnivel acumulado en 157 kilómetros de recorrido con altibajos y, eso sí, un final para velocistas que lleguen frescos.

Y, con una etapa que irá en descenso ligero entre Borgo Valsugana y Treviso, sobre 146 kilómetros, el Giro completa un quinteto de jornadas variopintas en las que sin duda más se podría apostar por el ganador y portador final de la 'maglia ciclamino', el rey de los puntos.

