La curiosa forma en la que Peter Sagan explica cómo es correr en el pavés

Peter Sagan es conocido por su grandes victorias al esprint, pero también por ser el 'showman' del pelotón internacional. En esta ocasión, el eslovaco explica, de forma gráfica (y cómica) qué se siente al correr y ganar sobre el adoquinado típico de la París-Roubaix.

El adoquinado de la París-Roubaix es, precisamente, el protagonista en la 9ª etapa del Tour de Francia que se disputa este domingo.

El ciclista del Bora ha colgado el siguiente video en su cuenta de Twitter:

Today, @LeTour goes on the pavés for a stage that some call a mini @Paris_Roubaix... Do you want to know how it feels to ride on the pavés and win in Roubaix? I try to explain it without using any words. @iamspecialized pic.twitter.com/opoiM26Dpm