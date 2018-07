Omar Fraile sorprende y vence en Mende

El vizcaino Omar Fraile (Astana) se ha impuesto en la decimocuarta etapa del Tour de Francia, disputada entre Saint-Paul Trois-Chateaux y Mende, de 188 kilómetros.

Fraile, que paró el reloj en 4 horas, 41 minutos y 57 segundos, culminó con éxito su aventura en un final de etapa no apto para cardíacos. El corredor vasco fue uno de los 32 corredores escapados al comienzo del día y -tras varios ataques- decidió emprender su ofensiva final a tres kilómetros para la meta.

El de Santurtzi tuvo que superar al belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) -escapado en solitario a falta de 30 kms- e incluso tuvo que aguantar el ataque de Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), que intentó a la desesperada luchar por la victoria.

El pelotón de los favoritos ha entrado a más de 18 minutos, aunque esto no cambió un ápice las tres primeras posiciones de la clasificación general.

El británico Geraint Thomas (Sky), siempre bien escoltado por el resto de su equipo, mantuvo la distancia con los escapados al no estar ninguno de los favoritos en la treintena de fugados.

Dumoulin y Landa

El Sky mantuvo a raya a Tom Domoulin (Sunweb), tercero en la tabla, y también Mikel Landa y Alejandro Valverde, que intentaron aupar a Nairo Quintana.

Este domingo se disputa la decimoquinta etapa, con un recorrido de 181,5 kilómetros, entre las localidades de Millau y Carcassonne, antes de que este lunes se afronte la segunda y última jornada de descanso.

