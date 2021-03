El Tour saldrá de Bilbao el 1 de julio de 2023 y tres etapas se disputarán en la CAV

El Tour de Francia de 2023, en su 120 aniversario, saldrá el 1 de julio de Bilbao y durante tres etapas, en total, recorrerá toda Euskadi, que no acogía la carrera gala desde 1992, cuando salió desde San Sebastián. En su tercera etapa, partirá de la Comunidad Autónoma Vasca para dirigirse hacia su siguiente destino, Francia.

El Museo Guggenheim de Bilbao ha sido el escenario del acto en el que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y el director del Tour, Christian Prudhomme, han presentado la 'Grand Départ Pays Basque 2023', acompañados de los diputados generales de Álava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Ramiro González, Unai Rementeria y Markel Olano, respectivamente, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria.

El Tour, que en 2023 celebrará sus 120 años de historia, volverá a salir de Euskadi el 1 de julio de ese año después de que hace 31, en 1992, lo hiciera desde San Sebastián-Donostia.

Euskadi acogerá las tres primeras etapas de la carrera gala, las dos primeras íntegras. Bilbao será meta y salida de la primera etapa, mientras que la segunda también se disputará en la Comunidad Autónoma Vasca. La tercera etapa saldrá de Euskadi para partir hacia su siguiente destino.

Proudhomme: "El público vasco es maravilloso"

Prudhomme destacó que realizar el anuncio en "uno de los museos mas prestigiosos del mundo indica la ganas" que tenían las instituciones vascas de volver a acoger una carrera que "la única vez que salió de este lado de los Pirineos fue en San Sebastián".

"Desde entonces no han dejado de querer que vuelva el Tour", dijo recordando al ganador de aquella edición, Miguel Indurain, y desvelando que si "en el 92 hubo 300 kilómetros en el País Vasco", en 2023 "habrá más".

Prudhomme se acordó de ciclistas vascos que ganaron etapas en la carrera por etapas más importante del mundo, como José María Rementería y Roberto Laiseka, y también destacó que "el público vasco es maravilloso".

Urkullu: "Una oportunidad inigualable"

El lehendakari Iñigo Urkullu ha destacado que esta es "una oportunidad inigualable para impulsar la Estrategia de internacionalización de Euskadi. La oportunidad de utilizar este evento como motor de desarrollo económico y faro de orientación del turismo europeo hacia el destino Euskadi-Basque Country” y ha añadido que "vamos a lograr una imagen y un eco positivo para nuestro país".

¿ Grand Départ #TDF2023

¿ 1st July 2023

¿ It's destination Bilbao and @Bizkaia for the start of the 110th edition of the Tour de France!



¿ Grand Départ #TDF2023

¿ 1er juillet 2023

¿ Direction le Pays Basque et Bilbao pour la 110ème édition du Tour de France ! pic.twitter.com/bZkzChV6uG