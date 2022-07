Primoz Roglic abandona el Tour de Francia

El corredor esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) no continuará en el Tour de Francia, debido a una caída, según anunció el equipo.

Como ya ocurrió el año pasado, Roglic se ve obligado a abandonar el Tour debido a las consecuencias de una caída. Roglic se estrelló en la quinta etapa y se dislocó el hombro, siendo él mismo quien lo recolocó para continuar la carrera. Sin embargo, tal y como reconoció el ciclista en los perfiles en redes sociales del Jumbo-Visma, no seguirá en la ronde francesa para "curar bien" su lesión.

Jumbo-Visma pierde así al mejor protector de su compañero Jonas Vingegaard, líder del Tour.

“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” pic.twitter.com/aw0juGFWwO