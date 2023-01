El Tour de Francia da a conocer los 22 equipos que estarán el 1 de julio en la línea de salida de Bilbao

Euskaraz irakurri: Frantziako Tourrak uztailaren 1ean Bilboko irteeran izango diren taldeak iragarri ditu

Los 18 equipos del WorldTeam, el Lotto Dstny y el TotalEnergies, clasificados por derecho, y el Israel-Premier Tech y el Uno-X Pro Cicling Team, invitados por la organización, estarán el próximo 1 de julio en la línea de salida del Tour de Francia 2023, que vivirá su "Grand Départ" en Euskal Herria, con tres etapas: Bilbao-Bilbao, la primera, Vitoria-Gasteiz-San Sebastián, la segunda, y Amorebieta-Etxano-Baiona, la tercera.

Así, estos son los 22 equipos que, según ha anunciado este miércoles el Tour de Francia, van a participar en la próxima edición de la carrera:

AG2R Citroën Team

Groupama-FDJ

Team Arkea-Samsic

Team Cofidis

TotalEnergies

Alpecin Deceuninck

Intermarché-Circus-Wanty

Soudal Quick-Step

Lotto Dstny

Jumbo-Visma

Team DSM

Trek-Segafredo

EF Education-Easypost

Astana QazaQstan

Bora-Hansgrohe

Ineos Grenadiers

Team Bahrain Victorious (Mikel Landa y Pello Bilbao corren en este equipo)

Team Jayco AIUIa

UAE Team Emirates

Israel-Premier Tech

Uno-X Pro Cycling Team

Así, con una frase en euskera, ha anunciado el Uno-X Pro Cycling Team, primer equipo escandinavo que va a lograr participar en el Tour de Francia y el Tour Femmes 2023, que va a estar en la salida de Bilbao:

We’re beyond proud to announce that @unoxteam will be the first Scandinavian team ever to participate at both @LeTour and @LeTourFemmes in 2023.



Bilbon ikusiko gara uztailean ¿ Vive le Tour! ¿¿ pic.twitter.com/FWHJZm8AkP