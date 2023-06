Ineos se presentará en Bilbao con Castroviejo y Fraile en "un Tour especial"

Euskaraz irakurri: Castroviejo eta Frailerekin aurkeztuko da Ineos taldea Bilbon, "Tour berezi batean"

Los vizcaínos Jonathan Castroviejo y Omar Fraile estarán presentes en la salida del Tour de Francia en Bilbao, el próximo 1 de julio, formando parte de los elegidos por Ineos Grenadiers para correr junto a Egan Bernal, Michal Kwiatkowski, Daniel Martinez, Tom Pidcock, Carlos Rodriguez y Ben Turner.

Castroviejo (Getxo, 36 años), quien acaba de proclamarse campeón de España de contrarreloj por sexta vez, está dispuesto a vivir una experiencia increíble. "Estoy muy feliz de haber sido seleccionado para el Tour de este año, especialmente porque comienza en mi ciudad natal, y la idea de pasar por delante de mi casa en la primera etapa es una locura, estoy seguro de que será una experiencia increíble", anticipa.

El ciclista vasco se siente "en muy buena forma" y espera "poder ayudar al equipo tanto como sea posible e iluminar esta carrera".

Por su parte, Fraile (Santurtzi, 32 años) se dispone a vivir una carrera especial en su mejor momento. "Ser seleccionado para el Tour de Francia siempre es muy especial, es mi época favorita del año. Me encanta la preparación y luego la emoción de llegar al Grand Départ. ¡El Tour es siempre el máximo nivel!", considera el santurtziarra.

