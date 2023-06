Vingegaard y Van Aert, al frente de un potente Jumbo Visma para el Tour

Euskaraz irakurri: Vingegaard eta Van Aert, Jumbo Visma indartsu baten buru

El danés Jonas Vingegaard, defensor del título, y el belga Wout Van Aert, reciente campeón nacional contrarreloj, encabezan un potente Jumbo Visma que desde este sábado en Bilbao y hasta el 23 de julio en París tratará de renovar el maillot amarillo que el ciclista nórdico logró en 2022.

Vingegaard afrontará el reto rodeado por un equipo que completan Wout van Aert, Dylan van Baarle, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Nathan van Hooydonck y Wilco Kelderman.

Las ambiciones del Jumbo vuelven a ser grandes, aunque el listón de 2022 quedó muy alto.

"El año pasado superamos nuestros sueños más ambiciosos con seis victorias de etapa, el maillot de lunares y, lo que es más importante, el maillot verde y amarillo. Este año también estamos soñando en grande. Nuestra ambición es vestir el maillot amarillo en a París", ha señalado el director deportivo Merijn Zeeman.

Según Zeeman, después del Giro logrado por Primoz Roglic, el equipo aspira ahora a firmar el doblete en el Tour.

"Tenemos un equipo súper fuerte liderado por Jonas Vingegaard, y creemos en nuestro plan. Ganar el Giro ha sido un sueño hecho realidad y ahora nuestros corredores están preparados para un doblete en el Tour", afirmó.

