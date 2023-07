Van Aert no tomará la salida en la etapa 18 del Tour para asistir al nacimiento de su hija

El belga Wout van Aert no tomará la salida de la etapa 18 del Tour de Francia y abandona la prueba para asistir al nacimiento de su hija, ha informado este jueves el equipo Jumbo, un día después de que su líder, el danés Jonas Vingegaart, sentenciara la general.

La decisión fue tomada el martes por la noche, tras la contrarreloj en la que fue tercero y en la que Vingegaard logró una importante renta en la general con respecto al esloveno Tadej Pogacar, confirmada un día más tarde en la última etapa alpina en Courchevel.

"Es un sentimiento extraño, pero no un dilema, la decisión ha sido fácil de tomar. Siempre he dicho que volvería a casa cuando mi mujer me dijera que me necesita. Ese momento ha llegado. Mis compañeros de equipo comprenden la decisión y me respaldan al 100 %", señala el ciclista en un vídeo difundido por el Jumbo en redes sociales.

