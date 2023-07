Van Aertek Tourra utzi du, alabaren jaiotzan egoteko

Wout van Aert txirrindulari belgiarrak Tourra uztea erabaki du, alabaren jaiotzan egoteko. Hortaz, ez du gaurko jokatuko den 18. etapan parte hartuko. Jumbo taldeak eman du erabakiaren berri, Jonas Vingegaardek sailkapen orokorra ia erabakita utzi eta gero.

Erabakia astearte gauean hartu zuten, 16. etapako erlojupekoan hirugarren geratu ondoren. Halaber, Vingegaard taldekideak lidergoari eusteko lortutako abantaila esanguratsua berretsi zuen asteazkenean, Courcheveleko mendiko etapan, Tadej Pogacarrek bost minutu galdu zituelako.

"Arraro sentitzen naiz, baina ez dut zalantzarik izan, erraz hartutako erabakia izan da. Beti esan izan dut etxera itzuliko nintzatekeela nire emazteak beharko banindu. Iritsi da une hori. Nire taldekideek, erabakia ulertzeaz gain, guztiz babestu naute", esan du txirrindulariak Jumbo taldeak sare sozialetan zabaldutako bideo batean.

