La alemana Liane Lippert gana al esprint la segunda etapa del Tour de Francia

La ciclista alemana Liane Lippert (Movistar Team) ganó este lunes la segunda etapa del Tour de France Femmes avec Zwift 2023, disputada sobre 152 kilómetros en un recorrido escarpado con salida en Clermont-Ferrand y llegada en Mauriac, tras ser la más rápida en el esprint definitivo.

La campeona teutona se impuso en un ajustado final a la líder, la belga Lotte Kopecky (SD Worx), y a la italiana Silvia Persico (UAE Team ADQ). Los últimos kilómetros estuvieron marcados por la lluvia, que provocaron caídas y dificultaron la complicada subida al Côte de Trébiac, de 3ª categoría.

La principal escapada del día estuvo formada por las neerlandesas Anouska Koster (Uno-X), Eva van Agt (Jumbo-Visma) y Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck), quienes marcharon con ventaja hasta los últimos kilómetros, cuando entonces fueron cazadas por el pelotón.

Con el grupo formado de cara a la subida final, la polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram Racing) atacó, cribando un grupeto que se iba a jugar la victoria y en el que la corredora del Movistar fue la más rápida, para así conseguir su primera victoria en el Tour.

