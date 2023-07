Liane Lipper alemaniarrak irabazi du Frantziako Tourreko bigarren etapa

Liane Lippert alemaniarrak (Movistar Team) irabazi du astelehen honetan jokatutako Tour de France Femmes avec Zwift 2023 lasterketaren bigarren etapa. Guztira, 152 kilometro egin dituzte ibilbide gorabeheratsuan, Clermont-Ferranden hasi eta Mauriacen amaituta. Lippert esprintean gailendu da.

Alemaniako txapeldunak amaiera estu batean erdietsi du garaipena, Lotte Kopecky (SD Worx) sailkapeneko liderrari eta Silvia Persico italiarrari (UAE Team ADQ) irabazita. Azken kilometroetan euria izan da protagonista eta hainbat eroriko izan dira 3. mailako Côte de Trébiakera igoeran.

Eguneko ihesaldia Anouska Koster (Uno-X), Eva van Agt (Jumbo-Visma) eta Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) herbeheretarrek osatu dute. Hirukoteak aldea zabaldu du baina talde nagusiak azken kilometroetan harrapatu ditu.

Azken igoeran, Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram Racing) poloniarrak erasoa jo du eta garaipena aurrera egin dutenen artean jokatu da. Azkenean, Movistar taldeko txirrindularia izan da lehena helmugaratzen Tourreko bere lehen garaipena lortzeko.

