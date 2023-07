Alavés Retirada Laguardia se despide del Alavés y anuncia su retirada EITB Media Publicado: 15/07/2023 13:03 (UTC+2) Última actualización: 15/07/2023 13:03 (UTC+2) Víctor Laguardia se retira del fútbol profesional. El central zaragozano ha anunciado su retirada mediante una carta. Llegó al equipo vitoriano en 2014 y se despide tras 9 años en el club. Escuchar la página Escuchar la página

Víctor Laguardia. Foto: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: Laguardiak futbola utziko duela iragarri du

Víctor Laguardia se retira del fútbol profesional. El jugador ha anunciado su retirada mediante una carta en la que se ha despedido del Alavés y del fútbol. El futbolista zaragozano ofrecerá una rueda de despedida el próximo 18 de julio, según ha confirmado el Alavés.

"Me dispongo a escribir estas palabras para las que difícilmente uno está preparado. Porque nunca las esperas pronunciar. Porque hoy ha llegado el día de anunciaros que la decisión está tomada: voy a retirarme del fútbol como jugador profesional. Y aquí me veo, frente a un papel en blanco y una despedida difícil, pero bien meditada", ha escrito Laguardia en el comienzo de su carta.

Después se ha referido al Alavés, su último club, al que llegó en 2014: "En 2014 aterricé en el Deportivo Alavés dando un nuevo paso en mi carrera y jamás pensé que sería el definitivo. Con el tiempo he construido aquí mi casa. Sencillamente, porque hicisteis de esta mi casa. Quiero dar las gracias a todas las personas que durante este bonito camino me habéis acompañado. Juntos hemos honrado a este club. Compañeros, trabajadores y, sobre todo, afición, habéis hecho que Víctor Laguardia haya sido el jugador y la persona que ha sido en esta larga y feliz etapa".

Por último, Laguardia concluyó su carta de despedida de la siguiente manera: "Es hora de dar un paso a un lado. Y lo hago con el mayor orgullo por lo que tengo a mi alrededor, por lo que he vivido en estos años en Vitoria-Gasteiz y por lo que supone haber podido representar a este centenario club en un pedacito de su historia. Porque no entendería mi vida sin el Deportivo Alavés y espero haberlo demostrado en esta etapa como albiazul. Tened claro que lo seguiré haciendo desde donde me toque. Seré uno más de vosotros siempre. Ese es el camino que he elegido. ¡¡Aupa Alavés!!".