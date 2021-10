05/10/2021 10:12 Athletic Club 2 años más Yuri Berchiche renueva hasta 2024 El lateral amplía su contrato con el Athletic Club dos temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2024 y sin cláusula de rescisión. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Elizegi y Yuri. Foto: Athletic Club Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El Athletic Club y el jugador Yuri Berchiche han llegado a un acuerdo para extender dos años, hasta el 30 de junio de 2024, el contrato que finalizaba esta temporada. El defensa ha eliminado en su nuevo vínculo la cláusula de rescisión.

El lateral de Zarautz ha disputado 106 partidos como león, anotando nueve goles. Uno de ellos, en Granada, clasificó al Athletic para la final de Copa de la temporada 2019-20.

Yuri ha manifestado su satisfacción por el acuerdo en la página web del club: "Quiero dar gracias al Club y la afición, han sido cuatro años llenos de emociones. Desde el primer momento, me he sentido muy querido. Estoy muy feliz de poder ampliar el contrato dos años. Me siento como en casa, quedan cosas pendientes por hacer".