12/01/2022 19:53 Athletic Club Supercopa El Athletic Club se enfrenta al Atlético de Madrid por una plaza en la final EITB Media El equipo de bilbaíno se medirá al Atlético de Madrid este jueves a las 20:00 horas en la semifinal de la Supercopa de España.

La plantilla del Athletic Club durante el entrenamiento previo a la semifinal. Foto: EFE

El Athletic Club se enfrentará al Atlético de Madrid este jueves 13 de enero a las 20:00 horas en la segunda semifinal de la Supercopa de España que se celebra en Riad (Arabia Saudí). El equipo vasco es el actual campeón y quiere lograr una plaza en la gran final.

El conjunto dirigido por Marcelino García Toral llega como tapado a este torneo, aunque es el defensor del título, ya que lo ganó el año pasado. Unai Vencedor y Unai Nuñez, lesionados, no entraron en la convocatoria del Athletic Club. Además, Villalibre no está todavía como para jugar y Ander Capa acaba de salir de lesión. Yuri Berchiche está en la recta final de su recuperación, lleva nueve meses sin jugar, y aunque no está para alinearle de inicio Marcelino ha afirmado que espera poder contar pronto con el lateral derecho.

Para el partido contra el Atlético de Madrid, la única duda en el Athletic Club es quién ocupará el puesto de Unai Vencedor. Zarraga y Vesga optan a entrar en el once inicial. En cuanto a la alineación del equipo vizcaíno, Unai Simón estará en la portería; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez y Balenziaga formarán la línea defensiva; Dani García y Zarraga o Vesga cubrirán los puestos del centro del campo, las bandas serán para Muniain y Berenguer, mientras que la delantera será para Sancet o Raúl García e Iñaki Williams.

El Atlético de Madrid llega a la Supercopa con muchas dudas por su trayectoria en LaLiga Santander y en la Liga de Campeones. Sin embargo, los colchoneros cuentan con una amplia y buena plantilla. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone busca cambiar su mala racha cosechando el título de la Supercopa. Savic y Griezmann son las principales bajas del Atlético de Madrid.

La alineación del equipo madrileño puede ser la formada por Oblak en la portería, una línea de tres centrales con Felipe, Giménez y Hermoso, los carriles de la banda para Llorente y Carrasco; Kondogbia y Koke cubrirán los puestos de mediocentro, mientras que la línea ofensiva estará conformada por Lemar, Correa y Luis Suárez.

Posibles alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Giménez, Hermoso; Llorente, Koke, Kondogbia, Lemar, Carrasco; Suárez y Correa.

Athletic Club: Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Zarraga, Berenguer, Muniain, Sancet, e Iñaki Williams.

Árbitro: Cuadra Fernández (C. Balear).

Estadio: King Fahd Stadium.

Hora: 20.00.