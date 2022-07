Athletic Club NUEVO CONTRATO Ander Capa continuará en el Athletic AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 12/07/2022 12:16 (UTC+2) Última actualización: 12/07/2022 12:21 (UTC+2) Firma un contrato de dos años de duración, el segundo de ellos vinculado a la consecución de "una serie de objetivos". Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Ander Capa (izquierda) junto a Jon Uriarte (derecha), presidente del Athletic. Foto: Athletic Club Whatsapp

El Athletic Club y Ander Capa han firmado un contrato "que da continuidad" al finalizado entre ambas partes el pasado 30 de junio con una duración de dos temporadas, si bien la entidad "se reserva la opción de dejarlo en una sola" si el jugador no cumple "una serie de objetivos" durante la campaña 2022-2023.

El Athletic aclara en la nota en la que hace público el acuerdo, que "en la línea trazada" por la nueva junta directiva encabezada por Jon Uriarte "Capa ha aceptado el planteamiento económico propuesto por el Athletic basado en una estructura salarial con un componente de variable".

En esas condiciones ese segundo año, añade, "estará vinculado al cumplimiento tanto de objetivos individuales como de resultados colectivos". Capa se pondrá a disposición de Ernesto Valverde este martes en Lezama.

El defensa de Portugalete, de 30 años, llegó al Athletic en el verano de 2018 procedente del Eibar y en las cuatro últimas temporadas ha jugado 105 partidos oficiales.

La última campaña, no obstante, la pasó prácticamente en blanco, ya que no contaba para Marcelino García Toral y solo disputó los siete últimos minutos del encuentro de la penúltima jornada frente a Osasuna en San Mamés. Además, las diferentes negociaciones que se han producido entre el jugador y las distintas directivas del club (la saliente de Elizegi y la recién llegada de Uriarte) no habían llegado a buen puerto, por lo que todo apuntaba a que no seguiría ligado al club rojiblanco; sin embargo, finalmente se ha producido el acuerdo.