Athletic Club RENOVACIÓN Paula Arana amplía su contrato con el Athletic hasta 2025 AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 24/04/2023 13:28 (UTC+2) Última actualización: 24/04/2023 13:34 (UTC+2) Se trata de la séptima renovación cerrada en las últimas semanas por la entidad rojiblanca.

Paula Arana junto al presidente del Athletic, Jon Uriarte. Foto: Athletic Club Whatsapp

El Athletic Club anunció la ampliación por dos temporadas del contrato de la delantera Paula Arana, que concluirá ahora su vinculación con el club rojiblanco el 30 de junio de 2025.

Se trata de la séptima renovación cerrada en las últimas semanas por la entidad rojiblanca tras las ya anunciadas de Nerea Nevado (2025), Clara Pinedo (2026), Bibiane Schulze (2025), Ane Azkona (2026), Mariana Cerro (2025) y Naroa Uriarte (2025).

Arana, de 22 años y campeona del mundo sub 17 en Uruguay junto a sus compañeras Nevado y Uriarte, llegó a Lezama en 2018 procedente del Aurrera de Vitoria para incorporarse al equipo B. Tras su debut con el primer equipo en octubre de 2020 suma 63 partidos oficiales en los que ha marcado 4 goles.

"He aprendido mucho, pero aún tengo mucho que mejorar. El Athletic es una familia y hasta que no lo vives no sientes cómo es el estar aquí. No hay un lugar mejor para estar", destaca la futbolista vitoriana en declaraciones difundidas por la entidad bilbaína.