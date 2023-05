Alex Pallarés dejará de ser entrenador del Bilbao Athletic al final de temporada

El Athletic Club ha notificado este lunes la decisión de no renovar el contrato del entrenador del filial, Alex Pallarés, que vence el 30 de junio. De esta forma, el técnico catalán dirigirá su último partido este sábado en Lezama ante la SD Amorebieta, encuentro en el que finaliza la temporada.

Pallarés recaló en Bilbao a finales de noviembre pasado, para ocupar el lugar del destituido Bingen Arostegi tratar de reconducir la trayectoria del Bilbao Athletic y sacarlo de los puestos de descenso, objetivo que no se ha cumplido, puesto que el filial rojiblanco a finales de abril.

En la nota hecha pública por la entidad de Ibaigane se añade que el próximo 30 de mayo, Mikel González, director de fútbol, y Sergio Navarro, director de Lezama harán balance de la temporada de cantera en una comparecencia pública, incluyendo todo lo relacionado con el Bilbao Athletic.

Declaraciones de Pallarés

Por su parte, Pallarés, que, según la información publicada por el propio Athletic, conocía la decisión del club hace dos semanas, ha solicitado matizar sus declaraciones del pasado sábado tras el encuentro ante el CD Eldense.

"Me gustaría realizar una aclaración sobre mis manifestaciones expresadas tras el partido del pasado sábado ante el CD Eldense, que desde algunos medios se han interpretado como una crítica al Club, lo que en ningún momento era mi intención. Lo que traté de transmitir en la rueda de prensa es que cuando tienes en un filial una plantilla tan joven, en la que la categoría te está superando y ahí, obviamente, yo asumo mi responsabilidad, tienes dos posibles caminos. Uno es hacer fichajes de perfiles más veteranos que sostengan el equipo, pero que no tengan proyección de evolución.

"O por otro lado, existía el camino de continuar con el trabajo con esa plantilla, asumiendo la consecuencia del posible descenso. Quise explicar que la toma de esa decisión no me correspondía a mí, es una decisión del Club. Y la dirección deportiva y de Lezama tomaron la segunda opción, continuar con el modelo, no dar un volantazo con el único objetivo de salvar al equipo y asumir que eso podía implicar el descenso. Obviamente, esa decisión yo la conocía y asumí con total involucración ese trabajo y he dado el máximo en ello".

"Y todo esto no quita para que asuma, lógicamente, mi responsabilidad en que los resultados no han sido los que todos hubiéramos deseado".