Athletic Club Copa del Rey El Athletic, a la final de la Copa EITB MEDIA Publicado: 29/02/2024 23:36 (UTC+1) Última actualización: 01/03/2024 00:04 (UTC+1) El equipo de Ernesto Valverde ha logrado clasificarse para la final de la Copa del Rey, al eliminar, en las semifinales al Atlético Madrid; el Athletic, que había ganado 0-1 en el partido de ida, ha vuelto en San Mamés a derrotar a su rival, por 3-0, con goles de Iñaki y Nico Williams y Guruzeta.

El Athletic ha celebrado en San Mamés, con su afición, el pase a la final. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Athletic, Kopako finalera

El Athletic se ha clasificado para la final de la Copa del Rey de la temporada 2023-24, este jueves, al eliminar en las semifinales al Atlético Madrid, con un marcador global de 4-0. El equipo de Ernesto Valverde ha redondeado en San Mamés, en el partido de vuelta, en una noche para la historia, el triunfo (0-1) que obtuvo en el encuentro de ida, y, con goles de Iñaki y Nico Williams y de Guruzeta, ha vuelto a derrotar a su rival, 4-0, consiguiendo, de esta manera, su billete para la final, en la que se enfrentará, el 6 de abril, al Mallorca.

Como ha quedado dicho, ha sido un encuentro que las y los aficionados rojiblancos guardarán en el recuerdo. El Athletic ha obtenido el triunfo de manera merecida y clara. Con un juego muy sólido, con rápida y con fuerza, la escuadra vizcaína ha superado a un gran rival como el Atlético Madrid, y ha llenado de alegría e ilusión las gradas de San Mamés, que han vivido una gran fiesta en la segunda mitad, cuando el marcador ya era muy favorable para sus jugadores.

El Athletic ha obtenido un triunfo merecido ante el Atlético Madrid. Foto: EFE.

Iñigo Lekue ha salido finalmente en el once titular que ha preparado Ernesto Valverde, por la izquierda, en defensa. Iñigo Ruiz de Galarreta y Beñat Prados han formado el centro del campo, y, para el ataque, el Athletic ha apostado por el cuarteto completado por Iñaki y Nico Williams, Oihan Sancet y Gorka Guruzeta. Por parte del Atlético Madrid, Diego Llorente ha sido elegido para la zona ancha, con Koke y Rodrigo de Paul.

Gran gol de Williams, en el 1-0

Así las cosas, el balón ha echado a rodar con un ambiente espectacular como testigo. El Atlético Madrid ha arrancado el choque algo mejor que el Athletic. El conjunto madrileño ha probado la firmeza de Agirrezabala en dos remates dentro del área sin mayor peligro, porque el joven portero, el de la Copa para Ernesto Valverde, lo ha disipado sin problemas.

Pero la primera llegada del Athletic ya ha empezado a decantar el partido, y a ponerle la eliminatoria ya muy difícil a los colchoneros, porque ha acabado en gol. Sancet ha abierto a Nico por la banda izquierda, el pequeño de la saga ha apurado hasta la línea de fondo y su centro lo ha mandado su hermano a la red en el otro lado. Un gol espectacular, que el Athletic, Sancet y los Williams ha estado cerca de repetir un cuarto de hora después, aunque con los papeles cambiados: de nuevo Sancet ha abierto a uno de los hermanos, esta vez a Iñaki, y el centro del mayor lo remató el pequeño, desde la frontal mordido, pero lamiendo el palo.

Entre ocasión y ocasión del Athletic, acercamientos sin demasiado peligro del Atlético Madrid; pero ni Llorente ni Correa, en dos disparos muy altos, han estado a la altura de los balones recibidos, como tampoco el propio Correa ha sido capaz de darle la fuerza justa a un autopase en el área con el que había superado a un defensa rojiblanco.

Iñaki para Nico, en el 2-0; Guruzeta ha redondeado el marcador

No ha aprovechado sus llegadas el Atlético Madrid, y ha recibido el castigo de otro gol del Athletic. Ha sido un tanto de parecida factura que el primero, con un Iñaki Williams sublime. De nuevo Sancet ha abierto a la banda, Iñaki se ha deshecho de Hermoso, y ha alcanzado la línea de fondo, antes de concretar un centro perfecto a su hermano, que lo esperaba en el primer palo, y lo ha rematado como debía, adelantándose a Molina.

El descanso, que se ha alargado por el segundo parón para que se atendiese a un espectador en la grada, no ha cambiado el signo del partido. Es más, ha incidido en él. Han comenzado amenazando de nuevo Nico, con tiro flojo, Sancet, rematando alto una contra en la que Nico le dejó el balón, y Guruzeta, que ha sido el que ha abierto más brecha aún en el marcador, en el minuto 61: Oblak no ha atajado un disparo cruzado de Sancet, y Guruzeta, al quite, ha remachado a la red el que ha sido su duodécimo gol de la temporada, el segundo en Copa.

Correa había disparado demasiado cruzado con anterioridad y Simeone había echado el resto con tres cambios a la vez, que no le han servido. Con la eliminatoria ya sentenciada, el último tercio del encuentro ha servido para que la fiesta haya estallado en San Mamés, y para que Julen Agirrezabala le deje claro a Valverde, nuevamente, que puede contar con él cuanto quiera, con tres grandes intervenciones a disparos de Lino, Memphis y Riquelme. También Saúl ha tenido cerca el 3-1, en un cabezazo que se le ha marchado fuera por poco, antes de que el final del partido haya dado inicio a la celebración en el estadio bilbaíno.

Ficha técnica

3 - Athletic: Agirrezabala; De Marcos (Yeray, m. 89), Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta (Dani García, m. 68), Vesga; Iñaki Williams (Berenguer, m. 80), Sancet (Unai Gómez, m. 80), Nico Williams; y Guruzeta (Raúl García, m. 89).

0 - Atlético Madrid: Oblak; Nahuel Molina (Barrios, m. 54), Savic, Witsel, Hermoso (Reinildo, m. 54), Lino (Riquelme, m. 72); Llorente, Koke (Saúl, m. 65), De Paul; Correa (Memphis, m. 54) y Morata.

Goles: 1-0, m. 13: Iñaki Williams. 2-0, m. 42: Nico Williams. 3-0, m. 61: Guruzeta.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Tarjeta amarilla a Ruiz de Galarreta, Muniain, Lekue y De Marcos, por parte del Athletic, y a Hermoso, en el Atlético Madrid.

Incidencias: partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, disputado en San Mamés ante 52 061 espectadoras y espectadores, récord en el estadio.