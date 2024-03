Athletic Club Copa de la Reina El Athletic cae, 0-3, en San Mamés ante un FC Barcelona superior EITB MEDIA Publicado: 07/03/2024 21:06 (UTC+1) Última actualización: 07/03/2024 22:03 (UTC+1) El equipo catalán ha obtenido un excelente resultado, en Bilbao, en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina, con dos goles de Aitana Bonmatí y otro de Salma Paralluelo. El Athletic ha luchado con fuerza e ilusión ante los y las 23 490 espectadoras que han estado en San Mamés. Escuchar la página Escuchar la página

Nerea Nevado lucha por el balón con Marta Torrejón, en una jugada del partido. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Athleticek 0-3 galdu du, San Mamesen, Bartzelonaren aurka, Erregina Kopako finalerdietako joanekoan

El Athletic ha perdido 0-3 ante el FC Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina de la temporada 2023-24, en San Mamés, este jueves por la tarde. Aitana Bonmatí, en los minutos 14 y 17, y Salma Paralluelo, en el 78, han sido las autoras de los goles del conjunto catalán, que ha obtenido, así, un excelente resultado de cara al encuentro de vuelta. El equipo vizcaíno ha luchado con fuerza e ilusión ante los y las 23 490 espectadoras que se han dado cita en San Mamés.

La calidad de Aitana Bonmatí, Balón de Oro y Premio The Best en 2023, ha brillado en el primer tiempo. La centrocampista catalana ha conseguido, en los minutos 14 y 17, dos goles de bella factura, con sendos disparos que Adriana Nanclares no ha podido detener. El FC Barcelona ha dominado el juego, pero también el Athletic ha completado un buen trabajo, con gran disciplina en defensa y empujado por un público que ha estado siempre con sus jugadoras.

En la segunda mitad, el Athletic ha mantenido el orden defensivo, y ha tratado, además, de dar un paso adelante y acercarse en mayor medida al campo del FC Barcelona. Lo cierto es que el equipo de Jonatan Giráldez ha tenido el dominio del balón, si bien no ha podido crear numerosas jugadas de gol. En el minuto 78, en una acción en la que el Athletic no ha acertado en el inicio de su ofensiva, Salma Paralluelo ha cerrado el marcador.

La escuadra de David Aznar, en suma, sabe que el objetivo de llegar a la final es complicadísimo, pero buscará su oportunidad en el partido de vuelta, el próximo jueves. Su buena trayectoria en la Copa de esta temporada es lo que merece.

Ficha técnica

0 - Athletic: Nanclares; Elexpuru, Landaluze, Maddi, Bibi Schulze, Nerea Nevado; Maite Zubieta, Sara Ortega (Oguiza, m. 77), Mariana (Pinedo, m. 65); Azkona (Zugasti, m. 85) y Nahikari (Jone Amezaga, m. 77).

3 - FC Barcelona: Sandra Paños; Marta Torrejón, Paredes, Engen (Bronze, m. 68), Ona Batlle (Rolfo, m. 77); Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina (Vicky, m. 68); Graham (Bruna, m. 77), Mariona Caldentey (Paralluelo, m. 68) y Walsh.

Goles: 0-1, m. 14: Aitana Bonmatí. 0-2, m. 17: Aitana Bonmatí. 0-3, m. 78: Salma Paralluelo.

Árbitra: Elisabeth Calvo Valentín (Comité Madrileño). Tarjeta amarilla a Zubieta, del Athletic, y a Graham Hansen, del FC Barcelona.

Incidencias: partido de ida de semifinales de la Copa de la Reina, disputado en San Mamés ante 23 490 espectadoras y espectadores.