Athletic Club Copa de la Reina El Athletic planta cara al FC Barcelona, en el partido de vuelta (2-1), pero queda eliminado de la Copa EITB MEDIA Publicado: 14/03/2024 23:03 (UTC+1) Última actualización: 14/03/2024 23:28 (UTC+1) El equipo vizcaíno, tras el 0-3 del encuentro de ida de las semifinales de la Copa de la Reina, ha encajado un gol en la primera parte, pero Pinedo ha empatado en el minuto 62, antes de que el FC Barcelona haya conseguido el 2-1. Así, el rival de la Real en la final será el conjunto catalán.

Naia Landaluze pugna con Lucy Bronze, en una jugada. Foto: EFE. Whatsapp

El Athletic ha quedado eliminado de la Copa de la Reina de la temporada 2023-24, este jueves, después de perder por 2-1 ante el FC Barcelona, en el Estadi Johan Cruyff, en el partido de vuelta de las semifinales del campeonato; ese marcador, unido al 0-3 del encuentro de ida jugado en San Mamés, ha dado el pase a la final al FC Barcelona, que, de esta manera, será el rival de la Real Sociedad en el partido definitivo por el título, el próximo 18 de mayo. Clara Pinedo, en el minuto 62, ha marcado el gol del Athletic, que empataba el conseguido en el minuto 19 por Mariona Caldentey, y Patri Guijarro, en el 71, ha materializado el 2-1 definitivo.

El Athletic ha plantado cara en la primera parte, ante un rival de un altísimo nivel. Las de David Aznar han comenzado el partido mirando a la portería rival, y Azkona, en un remate de cabeza, ha dispuesto de una buena oportunidad. En el minuto 19, en una acción en la que el equipo bilbaíno no ha acertado al sacar el balón jugado, Mariona Caldentey se ha quedado sola ante Quiñones, que, en primera instancia, ha detenido su remate, pero no ha podido con el segundo; el FC Barcelona ha tomado ventaja en el marcador, y no ha habido más goles antes del descanso, gracias al buen trabajo en defensa del Athletic y a las buenas intervenciones de Mariasun Quiñones, titular en el Estadi Johan Cruyff, en lugar de Adriana Nanclares.

En la segunda mitad, el equipo vasco ha mantenido su presión, y ha acrecentado su presencia en el campo del FC Barcelona. Como consecuencia de ese buen juego, ha llegado el empate; Facila ha entrado bien por la izquierda, ha centrado, Sanadri se ha revuelto bien, y le ha dejado a Clara Pinedo un balón que era de gol. La bilbaína no ha perdonado, y ha logrado un bonito tanto. Era el minuto 62 de partido.

El Athletic ha tenido muy cerca el 1-2, en un cabezazo de Maddi Torre, a la salida de un córner, que se ha ido al travesaño. Casi a renglón seguido, Patri Guijarro, en el minuto 71, ha marcado el segundo gol del FC Barcelona, con un fuerte disparo desde dentro del área.

En los últimos minutos, el Athletic no ha cedido, y ha continuado defendiendo con orden y acierto, hasta el final de la eliminatoria. Las rojiblancas, al igual que en la temporada 2022-23, se han quedado a las puertas de la final, que volverán a buscar en la próxima campaña.

Ficha técnica

2 - FC Barcelona: Sandra Paños; Lucy Bronze (Fridolina Rolfö, min. 66), Marta Torrejón, Engen, Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Clàudia Pina (Alexia Putellas, min. 66); Bruna Vilamala (Giulia Dragoni, min. 66), Salma Paralluelo (Esmee Brugts, min. 79), Mariona Caldentey (Vicky López, min. 79).

1 – Athletic: Quiñones; Naia Landaluze (Maite Zubieta, min. 83), Maddi Torre, Bibiane Schulze; Ane Elexpuru, Mariana Cerro, Itxaso Uriarte (Irene Oguiza, min. 55), Clara Pinedo, Nerea Nevado (Garazi Facila, min. 55); Ane Azkona (Marta Sanadri, min. 55), Patricia Zugasti (Jone Amezaga, min. 78).

Goles: 1-0: Mariona Caldentey (min. 19); 1-1: Clara Pinedo (min. 62); 2-1: Patri Guijarro (min. 71).

Árbitra: Zulema González González. Ha mostrado tarjeta amarilla a Esmee Brugts, en el FC Barcelona, y a Itxaso Uriarte, en el Athletic.

Incidencias: partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina, que se ha disputado en el Estadio Johan Cruyff, ante 5225 espectadoras y espectadores.