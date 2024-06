Itxaso Uriarte renueva una temporada por el Athletic Club

Euskaraz irakurri: Itxaso Uriartek kontratua berritu du Athleticekin beste denboraldi baterako

Itxaso Uriarte continuará en el Athletic Club al prorrogarse el contrato de la futbolista por una temporada, con otra opcional en función de objetivos. La centrocampista de Gasteiz ha disputado en este curso un total de 25 encuentros, 18 como titular, y ha alcanzado la cifra de 79 partidos oficiales desde su llegada en el verano de 2021.

La gasteiztarra fue un pilar fundamental para David Aznar en el principio de la temporada, hasta que fue intervenida en abril por una meniscopatía en su rodilla derecha, para la que estará restablecida de cara a la próxima campaña. Itxaso se formó en el Aurrera de Vitoria, de donde pasó a la Real Sociedad, en la que militó una década antes de fichar por el Athletic Club.

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, y Xabi Arrieta, director deportivo de Fútbol Femenino, han estado presentes en el acto de su firma, celebrado en el Palacio de Ibaigane. Itxaso se ha mostrado feliz por poder alargar su trayectoria como zurigorri: "Me he sentido muy bien sobre el césped, con más minutos y protagonismo, me siento mejor futbolista".