25/08/2021 10:44 Fútbol Temporada 21/22 ¿Cuando empieza la jornada 3 de LaLiga Santander? EITB MEDIA El Mallorca - Espanyol y el Valencia - Alavés abren la jornada este viernes 27 de agosto. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El Alavés lleva dos derrotas. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Antes del parón por los partidos Internacionales preparatorios para el próximo Mundial de Catar 20222 se disputará la tercera jornada de LaLiga Santander.

El Alavés buscará sus primeros puntos en el siempre difícil estadio de Mestalla este mismo viernes; el sábado el Athletic Club, tras dos empates, juega en Balaídos ante el Celta en busca del primer triunfo mientras que la Real Sociedad quiere encadenar su segunda victoria contra el Levante, y otra vez vez casa.

El domingo será el turno de Osasuna que visita la tacita de plata del Cádiz.

JORNADA 3



VIERNES 27

20:00, RCD MALLORCA VS RCD ESPANYOL DE BARCELONA

22:15, VALENCIA CF VS DEPORTIVO ALAVÉS



SÁBADO 28

17:00, RC CELTA VS ATHLETIC CLUB



19:30, REAL SOCIEDAD VS LEVANTE UD



19:30, ELCHE CF VS SEVILLA FC



22:00, REAL BETIS VS REAL MADRID



DOMINGO 29

17:00, FC BARCELONA VS GETAFE CF



19:30, CÁDIZ CF VS CA OSASUNA



19:30, RAYO VALLECANO VS GRANADA CF



22:00, ATLÉTICO DE MADRID VS VILLARREAL CF