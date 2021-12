15/12/2021 18:45 Fútbol 23 CANDIDATAS Irene Paredes, entre las nominadas a formar parte del '11 Mundial' de la FIFA AGENCIAS | EITB MEDIA La decisión será anunciada el próximo 17 de enero de 2022 durante la ceremonia de los premios The Best de la FIFA. Escuchar la página Escuchar la página

La defensa guipuzcoana (Legazpi) Irene Paredes, actualmente integrante de la plantilla del Barcelona, figura entre las 23 nominadas a formar parte del mejor '11 Mundial' femenino de la FIFA y FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales).

En un premio otorgado con el voto único de jugadoras, el mejor once inicial mundial de FIFPro y de la FIFA estrena un nuevo formato en el que solo hay 23 candidatas a formar parte del equipo ideal final, y no 55 como en anteriores ocasiones.

FIFPro y la FIFA pidieron a las futbolistas profesionales de todo el mundo que eligieran a las tres jugadoras que en su opinión fueron las más destacados durante la temporada 2020/2021 en las siguientes posiciones: porteras (3), defensas (6), centrocampistas (6) y delanteras (6).

El mejor 11 de la FIFA será anunciado el próximo 17 de enero de 2022 durante la ceremonia de los premios The Best de la FIFA y estará formado por una guardameta y tres defensas, tres medios y tres delanteras. "El puesto restante se asignará a la jugadora que no haya sido seleccionada en esta alineación y que haya obtenido mayor número de votos", explicó FIFA.

Lista completa de las 23 jugadoras más votadas:

Guardametas:

Laura Benkarth (FC Bayern München)

Ann-Katrin Berger (Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais)

Defensas:

Millie Bright (Chelsea FC Women)

Lucy Bronze (Manchester City WFC)

Kadeisha Buchanan (Olympique Lyonnais)

Ellie Carpenter (Olympique Lyonnais)

Magdalena Eriksson (Chelsea FC Women)

Irene Paredes (FC Barcelona)

Wendie Renard (Olympique Lyonnais)

Centrocampistas:

Estefania Banini (Atlético de Madrid Femenino)

Barbara Bonansea (Juventus FC Women)

Aitana Bonmati (FC Barcelona)

Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais)

Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC)

Alexia Putellas (FC Barcelona)

Delanteras:

Pernille Harder (Chelsea FC Women)

Samantha Kerr (Chelsea FC Women)

Marta (Orlando Pride)

Vivianne Miedema (Arsenal WFC)

Alex Morgan (Tottenham Hotspur FC Women/Orlando Pride/San Diego Wave)

Gabrielle Onguene (CSKA Moscow)

Megan Rapinoe (OL Reign)