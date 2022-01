24/01/2022 10:37 Fútbol Supercopa de España 2022 El Barça y Virginia Torrecilla, 'Supercampeonas' EITB Media El conjunto blaugrana conquista la Supercopa de España tras golear (7-0) al Atlético en el día de la vuelta a los campos de la centrocampista tras superar un cáncer. Escuchar la página Escuchar la página

El FC Barcelona conquistó este domingo la Supercopa de España 2022 después de arrollar por un contundente 7-0 al Atlético de Madrid, en una final donde tuvo que compartir su protagonismo por el título con Virginia Torrecilla, de vuelta por fin a los terrenos de juego tras superar un cáncer.

Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid femenino de fútbol, dijo después de casi dos años de ausencia debido a un tumor que había sido "increíble" y se le pusieron "los pelos de punta".

"Ha sido todo una sorpresa. Cuando he salido a calentar y la gente se ha puesto a aplaudir se me han puesto los pelos de punta, ha sido increíble. La gente del Barcelona también quería que saliera. Esto es muy especial, cuando me han dado el brazalete no me lo esperaba. Mi equipo, mi familia lo han dado todo por mi en todo momento... para mi es un privilegio", dijo tras la final de la Supercopa de España.

ALINEACIONES

FC BARCELONA: Paños; Torrejón, Paredes (León, min.75), Fernández (Pereira, min. 65), Rolfo (Ouahabi, min.65); Alexia (Oshoala, min.65), Guijarro, Engen (Serrano, min.75); Hansen, Hermoso y Martens.

ATLÉTICO DE MADRID: Lindahl; Aleixandri, Tounkara, Van Dongen, Menayo (Latorre, min.59); Shei, López, Meseguer (Torrecilla, min.85), Santos (Sampedro, min.59); Castellanos (Banini, min.72) y Da Silva (Ajibade, min.72).

GOLES

1-0, minuto 16. Ingrid Engen.

2-0, minuto 24. Caroline Graham Hansen.

3-0, minuto 27. Caroline Graham Hansen.

4-0, minuto 47. Fridolina Rölfo.

5-0, minuto 50. Caroline Graham Hansen.

6-0, minuto 85. Lieke Martens.

7-0, minuto 89. Lieke Martens.