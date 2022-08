Fútbol Cuelga las botas Mikel San José anuncia su retirada Agencias | EITB Media Publicado: 14/08/2022 17:09 (UTC+2) Última actualización: 14/08/2022 18:03 (UTC+2) El navarro ha decidido colgar las botas a punto de cumplir los 33 años de edad. Ha militado en el Athletic Club, Academía del Liverpool, Birmingham y Amorebieta. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Mikel San José, en Urritxe. Foto: EITB Media

Mikel San José, que la temporada anterior militó en el Amorebieta en Segunda División (LaLiga SmartBank), ha anunciado su retirada del fútbol en activo a punto de cumplir los 33 años de edad.

A través de las redes sociales, San José (Pamplona, 17-09-1989) ha hecho público que cuelga las botas en un vídeo en el que repasa todas las camisetas que ha defendido en su carrera y ha agradecido a los clubes en los que ha militado.

Desde el Txantrea del que salió al Athletic (2005-2007 en una primera etapa en la cantera y posteriormente llegó al primer equipo en 2009), en el que vivió su época más brillante, pasando por la Academia del Liverpool (2007-2009), a la se que se fue en edad juvenil desde Bilbao, para finalizar en el Birmingham (2020-2021) y el Amorebieta (2021-2022), sus últimos equipos.

"Desde pequeño el fútbol ha sido mi vida. De los sueños de aquel niño de 6 años que jugaba en la Txantrea a la persona que soy hoy. Me ha exigido mucho pero también me lo ha dado todo. Echando la vista atrás no borraría los momentos amargos, pues estos me han hecho disfrutar más que los dulces. El fútbol me sacó muy joven de casa, apartándome de todo lo conocido, pero a cambio me dio una nueva familia. Nunca he caminado solo", explica.

"Es muy difícil decirle adiós a lo que has querido tanto, pero mi cuerpo no soporta más el nivel profesional. Es muy importante cuidar de uno mismo y eso es lo que me toca ahora", asume.

"Con estas palabras solo quiero despedirme y agradecer a todos los que habéis hecho este camino conmigo. Con ilusión para lo que venga, sin renunciar a soñar. Bihotzez, eskerrik asko (Gracias, de corazón)", finaliza quien fuera internacional absoluto en siete ocasiones y campeón de Europa tanto en categoría sub-19 como sub-21. Fue convocado y acudió, aunque no llegó a jugar, a la Eurocopa de 2016 en Francia.

En el Athletic Club, jugó 397 partidos, aún el vigésimo que más en la historia del club, y marcó 37 goles en sus once temporadas en el primer equipo.