Fútbol COPA DEL REY El Real Unión dice adiós a la Copa tras perder por la mínima ante el Mallorca AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 20/12/2022 23:19 (UTC+1) Última actualización: 20/12/2022 23:42 (UTC+1) Un solitario gol de Dani Rodríguez a los veinte minutos deja fuera al conjunto txuri-beltz. Los de Irun han peleado hasta el final, pero no han podido repetir su hazaña ante el Cádiz. Escuchar la página Escuchar la página

Quique Rivero disputa un balón con Dani Rodriguez. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Real Unionek agur esan dio Kopari Mallorcaren aurka galdu ostean

El Real Union no consiguió alargar el sueño copero tras no superar la difícil tarea de eliminar a dos equipos de primera. Los de David Movilla cayó por la mínima ante el Mallorca. Aunque los baleares se adelantaron en el minuto 20 y aunque el partido no se llegó a romper, el Real Unión no consiguió empatar.

Comenzó amenazando el conjunto bermellón, con dos remates tempraneros de Muriqi y Dani Rodríguez, pero la mejor ocasión fue del Real Unión, en un remate de cabeza de Iván Pérez tras saque de falta de Oyarzun que desbarató Greif en el minuto 7.

La igualdad en las ocasiones y el juego se quebró en el minuto 20, en un fallo del Real Unión, cuando Dani Rodríguez aprovechó el exceso de confianza de Montoro, le robó el balón en el borde del área, se internó y batió a Irazusta de disparo cruzado.

El gol no cambió demasiado la dinámica del partido. El Mallorca siguió presionando arriba y el Real Unión no se descompuso, mantuvo las líneas juntas y esperó sus oportunidades para atacar las espaldas de los defensores baleares.

En el 36, gracias un largo cambio de juego de la prodigiosa zurda de Alain Oyarzun, llegó la mejor ocasión para empatar del centenario equipo irundarra, pero Aitor Seguín, tras un perfecto control orientado, no logró definir con acierto en el mano a mano ante Greif.

Tras el paso por vestuarios, el Mallorca se dedicó a controlar el partido, intentar dormirlo y esperar su oportunidad de finiquitarlo, mientras que Real Unión trataba de buscar el empate con buenas triangulaciones que morían al borde del área.

El Mallorca no quería que ocurriera nada y así fue, pero su conformismo a punto estuvo de costarle caro, ya que el local Bravo tuvo la prórroga en sus manos en el minuto 87, pero Greif lo evitó.

Con los locales volcados para buscar el empate, Kadewere, primero, y Ángel después, desperdiciaron dos clarísimos manos a mano ante Irazusta que podían haber sentenciado el partido, que murió en el área del Mallorca sin que los irundarras fueran capaces de forzar la prórroga.

Ficha técnica:

0 - Real Unión: Irazusta; Aramburu, Iván Pérez, Montoro (Bravo, m.82), Espigares, Seguín (Jaso m.82); Azkue, Rivero (Capelete m.82), Núñez; Oyarzun y Jon Ander (Sánchez, m.74).

1 - Mallorca: Greif; Costa, Nastasic, Raillo, Valjent, Gio González; Ruíz de Galarreta, Baba, Dani Rodríguez; Lee Kang In (Kadewere, m.77) y Muriqui (Ángel Rodríguez, m.85).

Goles: 0-1, m. 20: Dani Rodríguez.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Canarias). Amonestó a los locales Jon Ander (m.25) y Montoro (m.76) y a los visitantes Raillo (m.25), Muriqi (m.82) y Ángel Rodríguez (m.91).