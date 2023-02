Fútbol ''the best'' Irene Paredes, candidata a formar parte del "11 FIFA FIFPRO" AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 13/02/2023 17:48 (UTC+1) Última actualización: 13/02/2023 17:48 (UTC+1) La de Legazpi ha entrado entre las 23 preseleccionadas por segunda vez consecutiva. La pasada edición no entro en el once ideal. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Irene Paredes en un partido contra el Athletic. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Irene Paredes, "11 FIFA FIFPRO" hamaikakoan sartzeko hautagaia

Irene Paredes (Legazpi, 1991) esta entre las 23 candidatas que conformaran el mejor once mundial femenino, "FIFA FIFPRO World 11" de la temporada 2021-2022.

El sindicato internacional de futbolistas profesionales (FIFPRO) hizo público este lunes los nombres de las jugadoras que más votos han recibido para formar parte del once, cuya composición definitiva se conocerá el lunes 27 de febrero en la gala de los premios "The Best" de la FIFA 2022.

La votación ha tenido en cuenta el rendimiento de las jugadoras entre el 7 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022 y FIFPRO recordó que integrarán el "World 11" definitivo las 10 que hayan sumado mayor cantidad de votos en sus respectivos puestos.

El lugar restante se asignará a la futbolista de campo que haya obtenido el mayor número de votos fuera de las 10 seleccionadas.

Porteras:

Mary Earps (Manchester United)

Christiane Endler (Olympique Lyonnais)

Sandra Paños (Barcelona)

Defensas:

Lucy Bronze (Manchester City/Barcelona)

Ellie Carpenter (Olympique Lyonnais)

Ashley Lawrence (París Saint-Germain)

Mapi Leon (Barcelona)

Irene Paredes (Barcelona)

Wendie Renard (Olympique Lyonnais)

Leah Williamson (Arsenal)

Centrocampistas:

Aitana Bonmati (Barcelona)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Amandine Henry (Olympique Lyonnais)

Lena Oberdorf (Wolfsburg)

Kelley O'Hara (Washington Spirit/NJ/NY Gotham)

Alexia Putellas (Barcelona)

Keira Walsh (Manchester City/Barcelona)

Delanteras:

Ada Hegerberg (Olympique Lyonnais)

Sam Kerr (Chelsea)

Beth Mead (Arsenal)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave)

Ellen White (Manchester City).