"No siento que las jugadoras no me quieran", afirma la seleccionadora de España Montse Tomé EITB MEDIA Publicado: 21/09/2023 20:22 (UTC+2) Última actualización: 21/09/2023 20:26 (UTC+2) Irene Paredes, una de las futbolistas convocadas por Tomé esta semana, ha reconocido que el Consejo Superior de Deportes "ha entrado contundente", pero, ha puntualizado, "nos hemos sentido solas"; además, según Alexia Putellas, las jugadoras no ponen ni quitan "a nadie".

Montse Tomé, a su llegada a Göteborg, este jueves. Foto: EFE.

La entrenadora de la selección de España de fútbol Montse Tomé ha afirmado este jueves que no siente que las jugadoras del equipo español no quieran al cuerpo técnico que ella encabeza en el desempeño del cargo que ha comenzado a ejercer. Tomé ha efectuado estas declaraciones en Göteborg, en Suecia, donde España va a jugar este viernes un partido de la Liga de Naciones. En esa misma rueda de prensa, Irene Paredes, una de las futbolistas convocadas por Tomé esta semana, ha reconocido que el Consejo Superior de Deportes (CSD) "ha entrado contundente", pero, ha puntualizado, "nos hemos sentido solas"; también ha comparecido ante la prensa Alexia Putellas, que ha destacado que las jugadoras no ponen ni quitan "a nadie".

Así las cosas, Montse Tomé ha insistido en que la crisis desatada en la selección de España "es algo que se escapa de lo profesional y lo deportivo", y en que "siempre" quiso "proteger y ayudar" a las futbolistas, porque "lo han pasado mal".

"Es cierto que todo lo que hemos vivido y llevamos viviendo es grave, es algo que se escapa de lo profesional y lo deportivo. En esa valoración, todos sabemos lo que ocurrió el día de la final. Deberíamos estar celebrando un triunfo increíble, y lo que pasó fue muy desagradable. Eso lo catalogo fuera de lo deportivo", ha dicho Tomé, que ha visto "sufrir" a Jenni Hermoso, tras el beso de Luis Rubiales en la entrega de medallas de la final, aunque ha apuntado que todo "se fue mezclando" en los días posteriores: "Mi intención siempre fue ayudar; soy entrenadora, pero me siento jugadora y, sobre todo, persona", ha agregado.

"Lo que ha salido de que si las jugadoras no nos quieren yo no lo siento así, no lo he oído de ellas. Es algo que debemos cuidar, contrastar un poco la información, que eso sea cierto. Todos nos podemos equivocar, pero todos debemos ser profesionales", ha manifestado.

Para la entrenadora, su primera lista y toda la polémica posterior "ha sido un fallo en la interpretación", respecto a si se comunicó con las futbolistas para avanzarles que estaban seleccionadas: "Yo dije que hablé con jugadoras, no con todas, nadie me preguntó si había hablado con todas. Dije, y lo repito, que no iba a decir con quién había hablado ni qué habíamos hablado", ha precisado.

Por su parte, la jugadora guipuzcoana de la selección española Irene Paredes ha explicado que fueron "obligadas" a entrar a la convocatoria de esta semana para los partidos de la Liga de Naciones, pero aceptaron quedarse a escuchar al Consejo Superior de Deportes, que entró "contundente", en busca de los cambios que vienen pidiendo por la "discriminación" a la mujer en la Federación Española de Fútbol.

"El otro día, no queríamos venir. Habíamos decidido, tras diversas conversaciones, que no podíamos venir, que no era el momento, y fuimos obligadas a venir. Vinimos obligadas, y aceptamos tener unas reuniones. A partir de ahí, tomamos la decisión de quedarnos. Entre las cosas que se acordaron, estuvo no ser sancionadas, y tomamos la decisión de quedarnos; no por estar a gusto, sino porque es lo que tenemos que hacer, para que los acuerdos y esto avancen", dijo.

Otra de las futbolistas, Alexia Putellas, ha afirmado que las jugadoras de la selección española no ponen ni quitan a nadie, y que "nunca" han pedido la destitución de ningún empleado de la Real Federación Española de Fútbol. "Hemos trasladado inquietudes y conceptos con los que el vestuario no acababa de sentirse cómodo, trasladando toda la información a la persona adecuada, pero el entrenador y el director deportivo era la misma persona (Jorge Vilda). Nosotras siempre vamos de cara, luchamos por un fútbol transparente y no podemos no serlo nosotras", ha dicho.