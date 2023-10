Fútbol Liga F Real y Eibar logran sus primeros tres puntos, mientras que el Athletic suma su segunda derrota de la temporada EITB MEDIA Publicado: 02/10/2023 09:35 (UTC+2) Última actualización: 02/10/2023 10:31 (UTC+2) Las armeras ocupan el octavo puesto de la clasificación de la Liga F, la Real es décima y el Athletic se encuentra decimoquinta, ya que suma dos derrotas consecutivas y no han logrado ningún punto. Escuchar la página Escuchar la página

La tercera jornada de la Liga F han dejado un balance de dos victorias y una derrota para los equipos vascos. El Eibar y la Real Sociedad han conseguido sus primeras victorias ante el Granada y el Betis, y el Athletic ha perdido ante el Levante Las Planas.

El Eibar se trajo su primera victoria del Estadio Nuevo Los Cármenes contra el Granada, imponiéndose por 1-2. Carla Andrés fue la artífice del primer gol a los 17 minutos de juego. Antes de terminar la primera parte, el equipo de Yerai Martín ha tenido otra clara ocasión de ampliar el margen en el marcador, que no han logrado materializar. Tras el descanso, Eider Arana metía el segundo tanto para las de Eibar. Cuando todavía quedaba más de media hora para acabar el partido, Laura Requena recortaba distancias para el Granada.

La segunda cita de la jornada para los equipos vascos llegaba el domingo al mediodía de la mano de la Real Sociedad, que recibía al Betis en Zubieta. El equipo de Natalia Arroyo se estrenó en casa esta temporada sumando sus tres primeros puntos. El primer tanto del equipo de Donostia lo marcó Nerea Eizaguirre en el minuto 36. Aprovechando un rechace de Lorena Navarro, sólo tuvo que empujar el balón a puerta vacía. Pocos minutos después, justo antes de que finalizara la primera mitad, Julia Aguado ha sorprendido a la portera txuri-urdin Elene Lete con una párabola ante la que nada ha podido hacer (1-1). En la segunda parte, Sanni Franssi ha sentenciado el resultado, metiendo el 2-1 definitivo.

El Athletic no ha tenido la misma suerte y no ha podido puntuar contra el Levante Las Planas, ya que el encuentro finalizó con derrota de las leonas por 2-1. Jéssica Martínez adelantaba al equipo catalán con un gol de cabeza después de un saque de esquina. Naia Landaluze empataba el partido, pero en la segunda parte, un penalti en contra de las rojiblancas que Cristina Baudet no ha perdonado dejaba el 2-1 definitivo.

CLASIFICACIÓN

Las armeras ocupan el octavo puesto de la clasificación de la Liga F, la Real es décima y el Athletic se encuentra decimoquinta, ya que suma dos derrotas consecutivas y no han logrado ningún punto.

Clasificación de la Liga F tras la jornada 2

Partidos de la jornada 1 de la Liga F

Con poco tiempo para descansar, los tres equipos vascos de la Liga F disputarán este miércoles los partidos correspondientes a la primera jornada, que no se jugaron debido a la huelga de jugadoras.

Athletic Club - Granada (18:00 horas)

Real Sociedad - Levante (19:00 horas)

Eibar - Madrid CFF (20:00 horas)