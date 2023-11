Fútbol LaLiga Hypermotion El Amorebieta juega un partido valiente en Gijón y suma un punto de mucho mérito ante el Sporting (1-1) EITB MEDIA Publicado: 12/11/2023 00:11 (UTC+1) Última actualización: 12/11/2023 00:36 (UTC+1) Josep Gayá, en el minuto 68, ha marcado el tanto del equipo vizcaíno en El Molinón. De esta manera, los de Haritz Mujika han conseguido empatar en el campo del segundo clasificado de LaLiga Hypermotion. Escuchar la página Escuchar la página

Jon Morcillo, que en la imagen de archivo encara a un rival, ha salido como titular (SD Amorebieta).

El Amorebieta ha empatado este sábado por la noche, 1-1, en el estadio El Molinón Enrique Castro "Quini", con el Sporting de Gijón, en la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2023-24. Josep Gayá ha hecho, en el minuto 68, el gol del equipo vizcaíno, que ha servido para igualar el tanto que había materializado para los locales, ocho minutos antes, Gaspar.

Resumen del partido Sporting de Gijón-Amorebieta (1-1)

Así, los hombres de Haritz Mujika, que han jugado un partido valiente en casa del segundo clasificado del campeonato, han sumado un punto de mucho mérito, porque el rival, el Sporting de Gijón, se encuentra en un excelente momento de forma. El equipo vizcaíno se queda con once puntos, a dos del primer conjunto que no ocupa puesto de descenso, y, sobre todo, vuelve a casa con la satisfacción de haber realizado un buen trabajo, en un campo de mucha dificultad.

No ha habido goles en la primera mitad, en la que el Sporting de Gijón ha sido superior. La escuadra asturiana ha dominado el centro del campo, y apenas ha permitido salir al ataque con peligro al Amorebieta, pero el conjunto vasco, así y todo, se ha mostrado firme en la zaga, y ha conseguido llegar al descanso con el empate a cero en el marcador sin excesivas dificultades.

La segunda parte ha resultado más vibrante, más abierta, con un juego más ambicioso por parte de ambos equipos. El Amorebieta ha salido decidido a buscar la puerta rival, y estaba teniendo una mayor presencia en la parcela del Sporting de Gijón, cuando ha llegado el 1-0; lo ha firmado Gaspar, aprovechando un buen pase desde la derecha de Rosas.

El Amorebieta no se ha echado atrás, y no ha tardado en empatar. A la salida de un córner, Gayá, desde dentro del área, ha chutado con fuerza, y el portero local, Yáñez, no ha podido detener su disparo. Faltaba todavía cerca de media hora cuando el equipo entrenado por Haritz Mujika ha establecido la igualada.

El tramo final del partido ha sido entretenido, ya que los dos equipos han buscado la victoria. Hay que destacar el acierto del portero del Amorebieta, Pablo Campos, que ha sido clave en varias jugadas de gol del conjunto local. Al final, reparto de puntos en El Molinón, y buen sabor de boca para el Amorebieta.

Ficha técnica

1 - Sporting: Yáñez, Pascanu (Rosas, m.59), Insua, Rober Pier, Cote, Nacho Méndez (Djuka, m.85), Roque Mesa (Cristian Rivera, m. 75), Hassan (Keipo, m.75), Otero, Gaspar Campos y Campuzano (Fran Villalba, m.59).

1 - Amorebieta: Pablo Campos; Núñez, Manu Hernando, Gayá, Garreta, Lasure (Morán, m.75). Sibo ( Jorge Mier, m.75), Carbonell, Morcillo (Javier Aso, m.86); Avilés (Dorrio, m.65) y Edwars (Rayco, m.75)

Goles: 1-0, m.60 - Gaspar; 1-1, m.68 – Gayá.

Árbitro: Iván Caparrós Hernández (Comité valenciano). Ha sacado tarjetas amarillas a Cristian Rivera (m.90), por el Sporting; y a Sibo (m.18), Lasure (m.21), Manu Hernando (m.52) y Núñez (m.74), por el Amorebieta.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio de El Molinón ante 18.792 espectadoras y espectadores.