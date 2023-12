Eibar Copa del Rey El Eibar elimina al Melilla en la tanda de penaltis y ya espera rival en dieciseisavos de final de la Copa EITB MEDIA Publicado: 07/12/2023 23:46 (UTC+1) Última actualización: 07/12/2023 23:50 (UTC+1) Quique, en el minuto 54, ha igualado, también desde los once metros, el gol inicial del conjunto local. En los penaltis, Corpas, el propio Quique, Tejero y Troncho han transformado sus lanzamientos, en tanto que el rival, con el acierto también de Yoel para el Eibar, solo ha anotado uno. Escuchar la página Escuchar la página

Troncho ha hecho uno de los goles en la tanda de penaltis. Foto: SD Eibar. Whatsapp

El Eibar ha eliminado este jueves por la noche al Melilla en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2023-24, y, de esta manera, se ha clasificado para los dieciseisavos de final de esta competición. Los de Joseba Etxeberria han logrado el pase en la tanda de penaltis, en la que Corpas, Quique, Tejero y Troncho han materializado sus lanzamientos, y, además, Yoel, el guardameta del equipo armero, ha estado acertado, y solamente ha encajado uno. Antes, el partido había finalizado con 1-1, y el propio Quique, también de penalti, ha sido el autor del gol del Eibar.

En los primeros 45 minutos, el Eibar no ha podido superar a su rival, que, con el gol de José Enrique, ha cobrado ventaja en el marcador. Los de Joseba Etxeberria no se han encontrado cómodos sobre el terreno de juego, si bien con ese tanto en contra, que ha llegado en el minuto 21, han tratado de intensificar su ofensiva en busca del empate. No ha llegado el gol del Eibar, no obstante, antes del descanso, y el equipo armero se ha ido los vestuarios con la necesidad de remontar.

Ese empate se ha dado, eso sí, en el minuto 54, y lo ha materializado Quique, de penalti. Hasta el final de los 90 minutos, el Eibar ha insistido en busca del gol que le diera el pase, pero el Melilla ha conseguido mantener la igualada y forzar la prórroga.

Esos 30 minutos suplementarios no han solucionado nada, si bien el jugador del Melilla Dani García ha estado cerca del gol en dos ocasiones, y, así, la eliminatoria se ha decidido en los penaltis. El Eibar ha sido muy superior a su rival en ese momento decisivo. Los jugadores de la escuadra guipuzcoana no han fallado ni uno solo de los cuatro lanzamientos que han efectuado, mientras que el Melilla solo ha podido marcar en uno de ellos. Así, el Eibar ha sentenciado su clasificación.