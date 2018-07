Osasuna

Por una temporada

Osasuna ficha al portero Rubén Martínez

Redacción

05/07/2018

El club rojillo ha cerrado el fichaje del guardameta gallego por una temporada. Llega procedente del Deportivo de La Coruña.

Osasuna ha alcanzado un acuerdo con Rubén Martínez para la próxima temporada 2018-2019. El guardameta llega libre tras finalizar su relación contractual con el Real Club Deportivo de La Coruña y tendrá una cláusula de rescisión de 3.500.000 euros durante el siguiente curso en LaLiga 123. En los próximos días se someterá a las pertinentes pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra y será presentado como nuevo futbolista rojillo.



Rubén Iván Martínez Andrade (22 de junio de 1984; Coristanco; A Coruña) es un experimentado portero, de 187 centímetros de altura, que ha disputado las últimas ocho temporadas en Primera División. Formado en la cantera del Orillamar Sociedad Deportiva, pronto despertó el interés del Fútbol Club Barcelona. Disputó cinco temporadas en el filial de la entidad blaugrana y llegó a disputar tres encuentros con el primer equipo con sólo veinte años; al tiempo que saltaba de categoría en categoría en la selección española, con la que alcanzó la sub 21. Tras su paso por el club catalán, fichó por el Racing de Ferrol en Segunda División, donde no contó con minutos. Tuvo que marcharse al Fútbol Club Cartagena, de la categoría de bronce, para despegar como guardameta. Se hizo con la titularidad y contribuyó al ascenso a la división de plata. Un año más tarde, tuvo un papel importante en el quinto puesto del equipo murciano, lo cual sirvió para que el Málaga Club de Fútbol le fichase a través de un importante traspaso.



Tras ser suplente dos cursos en un conjunto andaluz que vivía los mejores momentos de su historia, se marchó al Rayo Vallecano de Paco Jémez, donde logró dos permanencias holgadas como titular. Después, continuó en la máxima categoría en la Unión Deportiva Almería, primero, y en el Levante Unión Deportiva, después. En verano del 2016 fichó por el equipo de su casa, el Real Club Deportivo de la Coruña, aunque en el mercado invernal siguiente salió cedido al R. S. C. Anderlecht. Allí tuvo un papel destacado en la gran participación del conjunto belga en la Europa League, que fue eliminado por el Manchester United en la prórroga tras una gran actuación del arquero gallego en Old Trafford. En la última temporada, en la que ha disputado 28 partidos, no pudo ayudar al Dépor a lograr la permanencia en la máxima categoría. Ahora, llega a la entidad rojilla para reforzar la portería y aportar su experiencia a conjunto de Jagoba Arrasate.