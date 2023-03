Osasuna LaLiga Santander Un combativo Osasuna suma su primer empate en El Sadar de la temporada ante el Celta (0-0) EITB MEDIA Publicado: 06/03/2023 23:08 (UTC+1) Última actualización: 06/03/2023 23:59 (UTC+1) El equipo navarro ha dominado a su rival, aunque no ha conseguido llegar con mucha claridad a la portería gallega. Los de Arrasate, tras 24 jornadas, son octavos, con 34 puntos, a tres del sexto puesto. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Abde, en la imagen luchando con Carles Pérez, ha creado peligro en varias acciones. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Osasunak Sadarren denboraldian lehen aldiz berdindu du (0-0), Celtaren aurka

Osasuna ha empatado a cero en El Sadar ante el Celta este lunes por la noche, en el último partido de la jornada 24 de LaLiga Santander, en un encuentro que ha sido dominado por el equipo navarro, que se ha mostrado combativo y ha buscado la victoria hasta el final, aunque no ha podido llegar con mucha claridad a la portería rival. Es el primer empate que suma Osasuna en su estadio en lo que va de temporada, y sirve al equipo de Jagoba Arrasate para finalizar la jornada en el octavo puesto, con 34 puntos, a tres del Villarreal, que, con 37, ocupa el sexto lugar, último que, a día de hoy, otorga billete europeo.

Resumen del partido Osasuna-Celta

Aunque el conjunto navarro no ha podido dar continuidad a la excelente racha de resultados que había conseguido enlazar en la última semana, tras derrotar al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, por 2-3, en la anterior jornada liguera, y superar al Athletic (1-0), en su estadio, en la ida de las semifinales de la Copa, el hecho es que Osasuna, este lunes, ha demostrado nuevamente que llega en buena forma al tramo decisivo de la temporada. Aunque el empate obtenido ante el Celta no puede calificarse de injusto, dado que el encuentro no ha resultado excesivamente abierto prácticamente en ningún tramo, si alguno de los dos equipos ha merecido la victoria ese ha sido el local.

La ocasión de gol más clara del partido ha llegado en el minuto 88, y la ha protagonizado Pablo Ibáñez, que de cabeza, desde cerca, ha rematado ajustado el poste, pero Iván Villar, que ha salvado a su equipo, ha respondido con mucha brillantez. Un cuarto de hora antes, Abde había conseguido llevar la pelota a la red, con un centro desde la izquierda que se ha envenenado y ha botado dentro del área, antes de entrar en la portería; Chimy Ávila, que estaba en posición de delantero centro pero en fuera de juego, ha obstaculizado a Villar la visión de la pelota, y su intervención en la jugada partiendo de posición adelantada ha supuesto que el gol no haya subido al marcador.

Osasuna ha controlado el primer tiempo, en el que ha mostrado un buen nivel y ha sido superior al Celta, si bien no ha podido acercarse con peligro en muchas ocasiones a la portería rival. Las oportunidades de gol más claras se han registrado en los primeros minutos de juego: en el ocho, Ante Budimir ha enganchado con la izquierda un pase en profundidad y ha obligado a Iván Villar a realizar una gran parada; casi a renglón seguido, Aimar Oroz ha rematado de cabeza, con mucha intención, un balón que le ha quedado delante sin demasiada fuerza, y su intento ha sido también resuelto por el meta del equipo gallego.

Hasta el descanso, los hombres de Arrasate han manejado el centro del campo, han movido el balón con soltura y han encerrado al Celta, que prácticamente no ha llegado al área de Aitor, en su parcela. Es cierto que no han tenido demasiada claridad en los metros finales, pero lo cierto es que Osasuna parecía tener el partido en un punto que le interesaba.

Para la duda queda una acción que ha tenido lugar en el minuto 20, cuando Unai Núñez, en pugna con Chimy Ávila por ganar la posición en el área visitante, ha parecido impactar con su brazo en el jugador osasunista. El colegiado, Sánchez Martínez, no ha señalado nada.

Los minutos iniciales del segundo tiempo han transcurrido igualados, y, a partir del minuto 60, ha cambiado un tanto la marcha del encuentro; el Celta ha dispuesto de una clara oportunidad de marcar, que Gabri Veiga no ha podido aprovechar, y daba la impresión de que el equipo de Carlos Carvalhal, apuntalado por algunos cambios introducidos por el técnico portugués, podía igualar a Osasuna en cuanto a dominio del partido. Pero los de Arrasate han sabido sobreponerse, y en el tramo final se han lanzado al ataque todavía con más claridad.

De esa forma, ha llegado la clara oportunidad de Pablo Ibáñez, que ha estado a punto de dar los tres puntos a su equipo. Iván Villar, con una gran intervención, lo ha impedido, y ha hecho, en definitiva, que el primer empate en El Sadar en lo que va de temporada sea un hecho. Osasuna prepara ya, así, su visita a Mestalla, donde se enfrentará, el sábado a las 21:00 horas, a un complicado rival como el Valencia que se halla en situación muy apurada, metido en puestos de descenso.

Ficha técnica:

0 - Osasuna: Aitor Fernández; Moncayola, Aridane, David García, Manu Sánchez; Torró; Chimy Ávila (Kike García, m. 76), Aimar (Darko, m. 85), Moi Gómez, Abde (Kike Barja, m. 76); y Budimir (Pablo Ibáñez, m. 67).

0 - Celta: Iván; Mallo, Núñez, Aidoo; Galán; Carles Pérez (Óscar, m. 78), Beltrán, Veiga (Solari, m. 78), De La Torre (Cervi, m. 56); Aspas (Swedberg, m. 92) y Larsen (Seferovic, m. 56).

Árbitro: Sánchez Martínez, asistido por Cabañero Martínez y López Mir. El colegiado murciano ha mostrado tarjeta amarilla a De La Torre y Mallo, por parte del Celta.