La Federación Española de Fútbol califica como "una actuación muy grave" el comunicado emitido por Osasuna Agencias | EITB Media Publicado: 24/06/2023 10:46 (UTC+2) Última actualización: 24/06/2023 10:46 (UTC+2) Tras la recomendación de los inspectores del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de dejar fuera de la Conference League a Osasuna, el club rojillo emitió un comunicdo en el cual denunciaba "el silencio de la RFEF" y el órgano presidido por Rubiales ha contestado.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Espainiako Federazioaren ustez, "larria" da Osasunak ekainaren 23an argitaratutako oharrean adierazitakoa

La Federación Española de Fútbol calificó de "infamia y de una actuación muy grave" el comunicado emitido por el Club Atlético Osasuna el viernes 23 de junio en el que el conjunto navarro "pretende implicar" a la RFEF en la propuesta de los inspectores de la UEFA en la que se recomienda la expulsión del equipo "rojillo" de la próxima edición de la Liga Conferencia como sanción por el amaño de partidos en el año 2013.

"Es una infamia, una falta de respeto y una actuación muy grave que el club pretenda implicar a la RFEF en este asunto, curiosamente dejando de lado, siempre de manera sutil, el origen de las denuncias", señaló la Federación en un comunicado. Asimismo, la RFEF aseguró que "es de una gravedad extrema querer hacer creer a su digna y magnífica afición que la RFEF no ha apoyado o no apoya a su club"

"Refiriéndose", continúa la nota "en esa visión acusatoria única y exclusivamente a la RFEF y obviando, como siempre, a otras entidades, instituciones y representantes de instituciones que asesoraron en el pasado precisamente sobre este tema a los directivos inculpados y al propio club, asegurándoles que nunca sería sancionado".

La Federación Española de Fútbol insistió, en este sentido, que el comunidado del Osasuna "obvia intencionadamente que la RFEF no actuó en ningún momento en este procedimiento como acusación particular porque entendió y defendió en todo momento la necesidad de preservar la inocencia del club y no siguió la estrategia de denuncias de otras instituciones a los que ahora intencionadamente los autores del comunicado ni los mencionan".

Por último, la RFEF aseguró que "está acostumbrada a este tipo de actuaciones de personas que obran al dictado de sus superiores".

Recomendación de dejar a Osasuna fuera de la Liga Conferencia

El conjunto navarro informó este viernes que los inspectores de la UEFA recomendaron la expulsión de Osasuna de la próxima edición de la Liga Conferencia como sanción por el amaño de partidos en el año 2013.

Los inspectores de la UEFA consideran que la sentencia del Tribunal Supremo que condena a varios exdirectivos de la entidad rojilla es motivo suficiente para excluir a Osasuna, nueve años después de los hechos, de las competiciones europeas.

Una decisión que no comparte el equipo navarro que anunció que recurrirá ante el Comité de Apelación de la UEFA y anunció que luchará legalmente, "hasta las últimas consecuencias, por defender sus derechos", al entender que se le está negando "el derecho a participar en competiciones europeas que se ha ganado de forma justa en el campo".

Tras resaltar que "el daño a la imagen de la entidad es muy grave", Osasuna lamentó, a través de un comunicado, que ese daño se ha producido además "con el silencio de los principales organismos del fútbol español, entre ellos la RFEF".