02/03/2022 20:09 Real Sociedad Copa de la Reina La Real Sociedad gana al Villarreal (1-2) y se clasifica a los cuartos de final de la Copa A. B. E. | EITB Media El equipo txuri-urdin ha logrado la victoria en el partido de los octavos de final de la Copa de la Reina. Se jugará el pase a las semifinales en la siguiente eliminatoria. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen de una jugada del partido Villarreal-Real Sociedad. Foto: @RealSociedadFEM Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

La Real Sociedad se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Reina este miércoles 2 de marzo, tras ganar al Vllarreal por 1-2 en castellón el partido de los octavos de final.

El equipo txuri-urdin no tardó en ponerse por delante en el marcador, ya que en el minuto 3 la árbitra señaló penalti a favor de la Real Sociedad por mano de Olivia dentro del área. Nerea Eizagirre no perdonó desde los once metros y puso el 0-1 en el marcador.

El Villarreal pasó a tener la posesión del balón tras encajar el tanto de la Real y comenzó a llevar peligro a la portería txuri-urdin, aunque sin crear ocasiones claras de gol. Sin embargo, fue el conjunto txuri-urdin el que marcó el segundo gol en la segunda ocasión de la que dispuso en el encuentro; Nerea Eizagirre se adentró en el área, y con un disparo cruzado superó a la portera rival (0-2).

Las chicas de Natalia Arroyo fueron superiores en los minutos previos al descanso y se marcharon a los vestuarios con dos tantos de ventaja.

En el inicio del segundo tiempo el Villarreal se lanzó al ataque, pero la Real Sociedad se mantuvo firme en tareas defensivas y ni dio opción a las locales. Además, a partir del minuto 50 el conjunto txuri-urdin pasó a tener el control del partido, y en el 60 no pudo aprovechar un error de la guardameta del equipo castellonense. La respuesta del Villarreal llegó en el minuto 69 por medio de un remate de Belén que se marchó alto.

La Real tuvo el partido bajo control, pero Arnaiz cometió penalti sobre Pinel en el minuto 83, y el Villarreal acortó distancias con el gol de penalti que marcó Sheila (1-2).

Cuatro minutos después del gol de las locales, el conjunto castellonense pudo empatar, pero la guardameta Elene detuvo el disparo de Pinel. La Real Sociedad gestionó bien su ventaja en el tramo final y se llevó la victoria.

Ficha técnica:

1 – Villarreal: Tajonar; Olivia (Pérez, m.46), Miguélez (Yenifer, m.63), Mata, Pancha Lara; Prades, Zaira, Belén, Estefa (Cienfuegos, m.83); Morató (Sheila, m.73) y Pinel (Campo, m.63)

2 – Real Sociedad: Lete; Ramírez, Etxezarreta, Vanegas, Sarasola; Gaby, Arnaiz, Eizagirre (Gili, m.72); Amaiur (Allegra, m.92), Franssi y Jensen (Mirari, m.67)

Goles: 0-1, m.3: Eizagirre (p), 0-1, m.24: Eizagirre, 1-2, m.83: Sheila, de penalti.

Árbitra: Cecilia Muñoz di Giovambattista (Comité catalán). Amonestó a Jensen, Vanegas y Sarasola por parte de la Real Sociedad.