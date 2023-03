Real Sociedad LIGA SANTANDER La Real empata a uno ante el Mallorca B. L. G. | EITB MEDIA Publicado: 12/03/2023 17:35 (UTC+1) Última actualización: 12/03/2023 17:36 (UTC+1) Los txuri-urdin han sido muy superiores en la primera parte, pero no han sabido dar continuidad al tempranero gol de Carlos Fernández. Nada más comenzar la segunda parte el Mallorca ha empatado el partido y la Real no ha podido lograr la victoria. Escuchar la página Escuchar la página

Carlos Fernández ha marcado su primer gol de la temporada. Foto: EFE

La Real Sociedad ha empatado a uno ante el Mallorca en Son Moix. Los chicos dirigidos por Imanol salieron con ganas y enseguida lograron perforar la portería del Mallorca. El Mallorca, sin embargo, no se ha rendido y han empatado la contienda a cinco minutos del inicio de la segunda parte.

Resumen del partido Mallorca-Real Sociedad

La Real ha empezado fuerte en Son Moix. Dos minutos después del inicio los txuri-urdin han tenido la primera ocasión de gol, pero el portero local ha parado el disparo de Oyarzabal. La paz no ha durado demasiado en el área del Mallorca y un minuto más tarde, Brais ha dado un balón en profundidad, Silva ha asistido a Carlos Fernández y el sevillano ha logrado su primer gol de la temporada.

La Real ha dominado el juego, si bien el Mallorca ha realizado algunas jugadas aisladas de ataque, no ha sido capaz de crear ocasiones claras ante la portería de Remiro. El Mallorca, metido atrás, no ha presionado alto al equipo de Imanol y la Real, dueña de la posesión, no ha tenido prisa por ampliar su ventaja en el marcador.

El descanso llegó con la ocasión más clara hasta ese momento del Mallorca. Kadewere recogió un balón en profundidad y el disparo se estrelló en el lateral de la portería de Remiro.

A la vuelta de vestuarios, el Mallorca salió mejor y en el minuto 50 el equipo local ha empatado el partido. Pacheco, que peleaba con Kang In Lee por el balón, ha resbalado y el delantero del Mallorca ha regateado a Remiro y ha marcado el gol del empate.

Con el empate del Mallorca el juego también se ha igualado y los blanquiazules no se han impuesto tan claramente. En un córner (min. 60) Le Normand ha conseguido marcar el 1-2 pero el colegiado ha anulado el gol por falta del francés. A partir de ahí, sin embargo, los chicos dirigidos por Imanol han tenido buenos minutos en ataque, aunque sin conseguir premio, han vuelto a empezar a dominar.

Los minutos han ido pasando y la Real no ha conseguido marcar, es más, el Mallorca ha tenido la ocasión más clara de la segunda mitad en el minuto 85: Amath ha rematado un centro y se ha estrellado en el palo. Además, en el minuto 90 el colegiado mostró la tarjeta roja a Mikel Merino, por lo que el equipo donostiarra tuvo que afrontar los últimos minutos con 10 jugadores.

Ficha técnica:

1 - Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Giovanni González, Matija Nastasic, Jaume Costa (Ndiayé, min. 46); Babá, Íñigo Ruiz de Galarreta (Battaglia, min. 82), Kang In Lee (Antonio Sánchez, min. 82), Dani Rodríguez (Ángel, min. 68); Kadewere (Abdón Prats, min. 46).

1 - Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Pacheco, Rico; Merino, Zubimendi; Brais Méndez, Silva (Kubo, min. 81) Oyarzábal (Mohamed Ali Cho, min. 69); Fernández (Sorloth, min. 63)

Goles: 0-1, min. 3: Carlos Fernández. 1-1, min. 50: Kang In Lee.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Expulsó a Mikel Merino (min. 89) con tarjeta roja directa. Enseñó tarjeta amarilla a Dani Rodríguez (min. 10), Carlos Fernández (min. 40), Giovanni González (min. 79) y Sorloth (min. 95).